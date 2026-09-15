Chuyển nhiệm vụ quản lý địa chất, khoáng sản về Sở Công Thương

Chiều 15/9, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng về Sở Công Thương. Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tham dự.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND thành phố, việc chuyển nhiệm vụ về Sở Công Thương có hiệu lực từ ngày 15/9/2026. Cùng với chức năng, nhiệm vụ, Sở Công Thương tiếp nhận biên chế, nhân sự, các chương trình, đề án, dự án, hồ sơ, dữ liệu, tài sản, tài chính và các nguồn lực liên quan.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Công Thương ký biên bản bàn giao.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Công Thương đã ký biên bản bàn giao. Việc chuyển giao được yêu cầu bảo đảm công việc liên tục, thông suốt, không bỏ sót, chồng chéo, không làm gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Công yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương ổn định tổ chức, rà soát, bố trí nhân sự, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và các nguồn lực liên quan; chủ động triển khai nhiệm vụ ngay sau khi tiếp nhận.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình bàn giao, bảo đảm hồ sơ, số liệu, tài liệu đầy đủ, chính xác; duy trì công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản liên tục, thông suốt; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.