Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng để hun đúc con người Việt Nam. Ở Đông Ngũ, tinh thần Nghị quyết 80 đang được cụ thể hóa từ những điều gần gũi nhất qua việc gìn giữ phong tục, tiếng nói, trang phục, nghề truyền thống, dân ca, dân vũ, lễ hội và những trò chơi dân gian; đồng thời biến những giá trị văn hóa thành nguồn lực cho phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng một Đông Ngũ giàu bản sắc trong không gian phát triển mới.
Với diện tích hơn 144,9 km², dân số trên 18.200 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 51%, Đông Ngũ sở hữu một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Từ các thôn, bản, những câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì; các làn điệu dân ca, điệu múa, trang phục truyền thống và trò chơi dân gian tiếp tục được trao truyền. Những người cao tuổi truyền lại vốn quý cho thế hệ trẻ; những chàng trai, cô gái mang trang phục truyền thống trong ngày hội; những lễ hội cộng đồng trở thành dịp để văn hóa được thực hành, lan tỏa và tiếp nối.
Chùm ảnh “Đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống: Giữ gìn bản sắc, tạo động lực phát triển ở Đông Ngũ” ghi lại những khoảnh khắc ấy, nơi chủ trương của Đảng được hiện hữu từ những điều rất đỗi bình dị, trong mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi thôn bản ở xã Đông Ngũ hôm nay.
Trần Hoàn (Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ)