Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống: Giữ gìn bản sắc, tạo động lực phát triển ở Đông Ngũ

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng để hun đúc con người Việt Nam. Ở Đông Ngũ, tinh thần Nghị quyết 80 đang được cụ thể hóa từ những điều gần gũi nhất qua việc gìn giữ phong tục, tiếng nói, trang phục, nghề truyền thống, dân ca, dân vũ, lễ hội và những trò chơi dân gian; đồng thời biến những giá trị văn hóa thành nguồn lực cho phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng một Đông Ngũ giàu bản sắc trong không gian phát triển mới.

Với diện tích hơn 144,9 km², dân số trên 18.200 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 51%, Đông Ngũ sở hữu một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Từ các thôn, bản, những câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì; các làn điệu dân ca, điệu múa, trang phục truyền thống và trò chơi dân gian tiếp tục được trao truyền. Những người cao tuổi truyền lại vốn quý cho thế hệ trẻ; những chàng trai, cô gái mang trang phục truyền thống trong ngày hội; những lễ hội cộng đồng trở thành dịp để văn hóa được thực hành, lan tỏa và tiếp nối.

Chùm ảnh “Đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống: Giữ gìn bản sắc, tạo động lực phát triển ở Đông Ngũ” ghi lại những khoảnh khắc ấy, nơi chủ trương của Đảng được hiện hữu từ những điều rất đỗi bình dị, trong mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi thôn bản ở xã Đông Ngũ hôm nay.

Nghề làm miến dong truyền thống của người Sán Chỉ được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành một nét văn hóa đặc sắc gắn với đời sống và sinh kế của đồng bào ở Đông Ngũ.

Nghề thêu trang phục truyền thống của người Dao được các thế hệ gìn giữ, trao truyền, góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Dao trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Ngũ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với đồng bào các dân tộc, động viên bà con gìn giữ trang phục, phong tục và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Hát Soóng Cọ làn điệu dân ca đặc sắc của người Sán Chỉ ở Đông Ngũ được trao truyền qua nhiều thế hệ, đến nay vẫn được gìn giữ và phát huy, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng và trong các lễ hội nhằm thu hút khách du lịch.

Những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Dao được tái hiện, giới thiệu trong các hoạt động văn hóa, lễ hội.

Từ những người bà, người mẹ, cách mặc và gìn giữ trang phục truyền thống của phụ nữ Dao được trao truyền cho thế hệ trẻ, để bản sắc văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Từ sân trường, những giá trị truyền thống được gieo mầm trong thế hệ măng non của Đông Ngũ. Các em nhỏ làm quen với trò chơi đẩy gậy, nét văn hóa đặc sắc của người Sán Chỉ trong trang phục truyền thống, để bản sắc dân tộc được tiếp nối một cách tự nhiên, gần gũi và bền vững qua các thế hệ.

Giữ gìn bản sắc truyền thống song hành với nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc ở Đông Ngũ ngày càng tiếp cận và sử dụng các tiện ích số trong học tập, lao động và đời sống.

Từ những ngôi nhà cổ của người Sán Chỉ, Đông Ngũ đang từng bước xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, biến những giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn lực phát triển kinh tế, đồng thời tạo không gian để bản sắc văn hóa được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống.

Đông Ngũ hôm nay đang từng bước đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại, song những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vẫn được gìn giữ, phát huy; từ đó góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa Nghị quyết 80 đi vào cuộc sống.