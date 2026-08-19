Cách bố trí bộ nồi phở ba chiếc chuẩn quy trình vận hành bếp một chiều

Đối với các quán phở đang trong giai đoạn setup, cách bố trí thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phục vụ, khả năng phối hợp của nhân viên và hiệu quả vận hành tổng thể. Việc sắp xếp bộ ba nồi hầm xương – nấu nước dùng – nhúng bánh theo quy trình một chiều giúp tối ưu luồng thao tác, hạn chế di chuyển chồng chéo và rút ngắn thời gian ra món. Đây là nền tảng quan trọng để chủ quán xây dựng gian bếp khoa học, chuyên nghiệp và sẵn sàng đáp ứng lượng khách lớn trong giờ cao điểm.

Gian bếp bố trí thiếu khoa học khiến tốc độ phục vụ chậm lại

Trong giờ cao điểm, tốc độ ra món không chỉ phụ thuộc vào tay nghề nhân viên mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ cách bố trí thiết bị. Nếu nồi hầm xương, nồi nước dùng và khu nhúng bánh đặt rời rạc, nhân viên phải di chuyển nhiều lần, dễ va chạm và mất thêm thời gian ở từng công đoạn.

Vấn đề càng rõ ở những quán có lượng khách lớn. Chỉ vài thao tác thừa trên mỗi tô phở, khi cộng dồn hàng chục hoặc hàng trăm suất, cũng có thể làm chậm toàn bộ quy trình phục vụ. Vì vậy, thiết kế gian bếp theo luồng thao tác một chiều ngay từ đầu sẽ giúp giảm di chuyển không cần thiết, phối hợp nhân sự thuận lợi hơn và tăng tốc độ ra món.

Giải pháp đồng bộ: Bộ ba nồi gồm nồi hầm xương, nồi nấu nước dùng và nồi nhúng bánh

Để gian bếp vận hành khoa học hơn, chủ quán có thể sử dụng bộ ba nồi nấu phở chuyên dụng, trong đó mỗi nồi đảm nhiệm một công đoạn riêng:

Nồi hầm xương dùng để ninh xương và tạo nước cốt

Nồi nấu nước dùng giúp pha chế, giữ nóng nước lèo trong suốt thời gian bán

Nồi nhúng bánh phục vụ trụng bánh phở, rau và các nguyên liệu trước khi ra món

Việc phân chia rõ từng công đoạn giúp nhân viên thao tác liên tục, hạn chế phải dùng chung một nồi cho nhiều mục đích. Khi ba nồi được bố trí theo đúng thứ tự chế biến, gian bếp cũng trở nên gọn gàng hơn, dễ phối hợp nhân sự và đáp ứng tốt hơn lượng khách lớn trong giờ cao điểm.

Tối ưu hóa không gian di chuyển, giúp tăng 25% tốc độ phục vụ khách trong giờ cao điểm

Khi bộ ba nồi được sắp xếp theo đúng trình tự hầm xương, nấu nước dùng, nhúng bánh và ra món, nhân viên có thể hoàn thành các thao tác liên tục mà không phải di chuyển qua lại nhiều lần. Từ đó giúp khu bếp gọn hơn và nâng cao khả năng phục vụ.

Quán phở của chị Tâm thường đông khách vào buổi sáng, đặc biệt trong khung giờ cao điểm. Trước đây, các nồi được bố trí khá rời rạc nên nhân viên phải di chuyển nhiều lần giữa khu lấy nước dùng, nhúng bánh và hoàn thiện món. Khi lượng khách tăng nhanh, khu bếp dễ rơi vào tình trạng chồng chéo thao tác, khiến thời gian ra món bị kéo dài.

Sau khi sắp xếp lại bộ nồi nấu phở theo quy trình một chiều, từ hầm xương, nấu nước dùng đến nhúng bánh và ra món, viêc di chuyển trong bếp trở nên rõ ràng hơn. Khoảng cách thao tác được rút ngắn, nhân viên phối hợp thuận tiện hơn và tốc độ phục vụ trong giờ cao điểm được cải thiện đáng kể.

Chị Tâm chia sẻ: “Trước đây vào giờ cao điểm, nhân viên phải di chuyển khá nhiều giữa các khu vực nên việc ra món thường bị chậm. Sau khi bố trí lại bộ ba nồi theo thứ tự hầm xương, nấu nước dùng, nhúng bánh, các thao tác liền mạch hơn, khu bếp cũng gọn và dễ phối hợp hơn. Theo ghi nhận của tôi, tốc độ phục vụ trong giờ cao điểm đã cải thiện khoảng 25% so với trước.”

NEWSUN đồng hành cùng chủ quán trong quá trình setup gian bếp

Bên cạnh cách bố trí, lựa chọn bộ nồi có dung tích và công suất phù hợp cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả vận hành. Điện Máy NEWSUN cung cấp nhiều dòng nồi hầm xương, nồi nấu nước dùng và nồi nhúng bánh, đáp ứng nhu cầu từ quán phở quy mô nhỏ đến nhà hàng, chuỗi cửa hàng.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị chế biến thực phẩm cùng hệ thống phân phối trên toàn quốc, dienmaynewsun.com có thể hỗ trợ khách hàng lựa chọn cấu hình bộ nồi phù hợp với lượng khách, diện tích bếp và nhu cầu sử dụng, từ đó hoàn thiện khu bếp khoa học hơn ngay từ giai đoạn setup.

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