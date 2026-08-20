Tân Phú Quý – Đại lý thuế, dịch vụ kế toán uy tín tại Quảng Ninh và Hải Phòng

Trong bối cảnh chính sách thuế, hóa đơn và quản lý tài chính doanh nghiệp liên tục có những thay đổi lớn trong năm 2026, khiến cho nhu cầu tìm kiếm dịch vụ kế toán tại Hải Phòng ngày càng tăng.

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện sổ sách, báo cáo và nghĩa vụ thuế, các đơn vị kế toán chuyên nghiệp còn đóng vai trò tư vấn, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành. Tân Phú Quý là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ kế toán, đại lý thuế tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tân Phú Quý hiện đang hoạt động ở đâu?

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán - Đại lý thuế Tân Phú Quý hoạt động trong lĩnh vực kế toán, thuế và tư vấn doanh nghiệp. Bên cạnh chi nhánh đầu tiên tại Mỹ Gia 4-12A Vinhomes Bến Đoan, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã mở rộng hoạt động tại Hải Phòng tại địa chỉ SB1.01- Vinhomes Cầu Rào, Phường An Biên, TP Hải Phòng, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán, kê khai và tư vấn thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Khác với việc chỉ thực hiện các công việc ghi chép kế toán định kỳ, mô hình đại lý thuế giúp doanh nghiệp có thêm một đơn vị chuyên môn hỗ trợ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Tùy từng nhu cầu, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ theo từng hạng mục hoặc lựa chọn giải pháp kế toán, thuế tổng thể.

Tân Phú Quý hướng tới nhóm khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh cũng như các đơn vị cần rà soát, hoàn thiện lại hệ thống kế toán sau một thời gian hoạt động.

Danh mục dịch vụ kế toán và thuế tại Tân Phú Quý

Danh mục dịch vụ của Đại lý thuế Tân Phú Quý được xây dựng theo nhu cầu thực tế trong quá trình vận hành của doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn và hộ kinh doanh đa nhóm.

Ở mảng kế toán tổng hợp, đơn vị hỗ trợ ghi nhận chứng từ, theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ, lập sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. Đây là nhóm dịch vụ phù hợp với các doanh nghiệp chưa có đội ngũ kế toán nội bộ hoặc muốn thuê ngoài một phần công việc chuyên môn.

Đối với hoạt động thuế, Tân Phú Quý cung cấp dịch vụ kê khai thuế định kỳ, báo cáo thuế, quyết toán thuế và hỗ trợ doanh nghiệp làm việc, giải trình với cơ quan thuế khi phát sinh yêu cầu.

Ngoài ra, đơn vị còn cung cấp dịch vụ rà soát sổ sách, báo cáo tài chính, hỗ trợ xử lý các sai lệch kế toán của doanh nghiệp trong những kỳ trước, tư vấn thành lập, thay đổi hoặc giải thể doanh nghiệp, kê khai thuế cho hộ kinh doanh và tư vấn các vấn đề liên quan đến hóa đơn, chứng từ.

Việc xây dựng nhiều nhóm dịch vụ trong cùng một hệ thống giúp doanh nghiệp có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển thay vì phải làm việc với nhiều đơn vị khác nhau.

Nên lưu ý gì khi tìm kiếm các đại lý thuế uy tín tại Hải Phòng?

Khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Hải Phòng, doanh nghiệp không nên chỉ quan tâm tới mức phí. Năng lực chuyên môn, khả năng cập nhật chính sách, quy trình bàn giao hồ sơ và trách nhiệm trong quá trình thực hiện dịch vụ là những yếu tố cần được cân nhắc.

Đối với những công việc liên quan trực tiếp tới nghĩa vụ thuế, việc lựa chọn đơn vị có chuyên môn về đại lý thuế cũng có thể giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi cần tư vấn hoặc xử lý những tình huống phát sinh.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh tại Hải Phòng và Quảng Ninh tiếp tục mở rộng, nhu cầu đối với các dịch vụ kế toán, thuế chuyên nghiệp được dự báo sẽ ngày càng tăng. Tân Phú Quý định hướng phát triển các giải pháp kế toán và đại lý thuế theo hướng đồng hành lâu dài, hỗ trợ doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán - Đại lý thuế Tân Phú Quý

Địa chỉ: Cơ sở 1: Mỹ Gia 4-12A Vinhomes Bến Đoan, phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh

Cở sở 2: SB1.01- Vinhomes Cầu Rào, Phường An Biên, TP Hải Phòng

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