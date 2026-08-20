So sánh Xiaomi Poco X8 Pro Max với X8 Pro, lựa chọn nào cho bạn?

Poco X8 Pro và X8 Pro Max cùng thuộc thế hệ smartphone mới của Poco nhưng được định hướng cho những nhu cầu sử dụng khác nhau. X8 Pro Max nổi bật với chip mạnh, pin lớn và màn hình rộng, trong khi X8 Pro có kích thước gọn hơn và mức giá dễ tiếp cận hơn. Vậy giữa hai phiên bản, đâu là lựa chọn phù hợp dành cho bạn?

So sánh chi tiết Poco X8 Pro và X8 Pro Max

Poco X8 Pro và X8 Pro Max cùng hướng đến hiệu năng cao nhưng có sự khác biệt về cấu hình và thông số. X8 Pro thiên về thiết bị gọn hơn, trong khi bản Max tập trung nhiều tài nguyên cho hiệu suất và thời lượng sử dụng.

Về màn hình

Poco X8 Pro có màn hình AMOLED 6,59 inch, trong khi Poco X8 Pro Max được mở rộng lên 6,83 inch. Cả hai cùng hỗ trợ độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.500 nit, cho khả năng hiển thị tương đồng về thông số. Xét về thiết kế, X8 Pro có trọng lượng khoảng 201,5g, nhẹ hơn mức 218g của bản Max.

Màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K trên hai phiên bản.

Vì vậy, X8 Pro Max có lợi thế về không gian hiển thị khi xem phim, đọc nội dung hoặc chơi game, còn Poco X8 Pro thuận tiện hơn với người ưu tiên kích thước vừa tay. Chất lượng hiển thị giữa hai máy không tạo ra khoảng cách quá lớn, nên kích thước màn hình và trọng lượng sẽ là những yếu tố dễ cảm nhận hơn trong quá trình sử dụng.

Về hiệu năng

X8 Pro dùng Dimensity 8500-Ultra, trong khi X8 Pro Max được trang bị Dimensity 9500s với kiến trúc 3nm và xung nhịp tối đa 3,73GHz. Poco X8 Pro đủ sức đáp ứng các tác vụ nặng phổ biến, nhưng X8 Pro Max tạo khoảng cách hiệu năng rõ hơn nếu bạn thường xuyên chơi game đồ họa cao.

Trong các bài test hiệu năng, X8 Pro đạt gần 2 triệu điểm AnTuTu, còn X8 Pro Max đạt khoảng 2,6 triệu điểm. Điều này cho thấy bản Max có dư địa xử lý cao hơn khi chạy game nặng, đa nhiệm hoặc sử dụng các tác vụ cần nhiều tài nguyên.

Về pin và sạc

Poco X8 Pro Max “dẫn trước” với lợi thế rõ rệt về pin khi sở hữu dung lượng 8.500mAh, cao hơn mức 6.500mAh của Poco X8 Pro. Cả hai điện thoại Poco cùng hỗ trợ sạc nhanh 100W nên khác biệt chính nằm ở khả năng duy trì thời gian sử dụng. X8 Pro đạt hơn 9 giờ chơi game trong khi đó X8 Pro Max đạt hơn 15 giờ trong cùng kịch bản kiểm thử.

Dung lượng pin và công nghệ sạc nhanh 100W.

Với những phiên chơi game kéo dài, xem video liên tục hoặc thường xuyên di chuyển, dung lượng lớn trên bản Max giúp trải nghiệm không bị gián đoạn. Trong khi đó X8 Pro hướng đến sự cân bằng hơn khi kết hợp pin khá lớn với thân máy nhẹ hơn và dung lượng pin vẫn đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng thông thường.

Nên chọn Poco X8 Pro hay X8 Pro Max?

Chọn Poco X8 Pro nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu máy cân bằng giữa hiệu năng, kích thước và chi phí. Máy đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày cũng như chơi game, đồng thời thân máy gọn hơn giúp việc cầm nắm thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

So sánh nhu cầu sử dụng để lựa chọn phiên bản phù hợp.

Poco X8 Pro Max phù hợp với người cần hiệu năng xử lý cao hơn, màn hình lớn và thời lượng sử dụng dài. Viên pin 8.500mAh mang lại lợi thế khi chơi game, xem video hoặc sử dụng nhiều tác vụ trong thời gian dài. Tuy nhiên, kích thước và trọng lượng lớn hơn có thể khiến máy kém linh hoạt hơn khi cầm bằng một tay.

Poco X8 Pro phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày, trong khi X8 Pro Max nổi bật hơn về hiệu năng và thời lượng pin. Việc lựa chọn sẽ phụ thuộc vào tiêu chí ưu tiên và nhu cầu sử dụng thực tế của từng người. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm smartphone Poco chính hãng tại CellphoneS để lựa chọn phiên bản phù hợp.