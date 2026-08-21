DANAGO mở rộng thị trường với giấy phép lữ hành quốc tế 2026

Sau nhiều năm khẳng định vị thế là thương hiệu lữ hành nội địa chất lượng hàng đầu tại Đà Nẵng, DANAGO nay đã chính thức mở rộng sang thị trường Inbound với giấy phép lữ hành quốc tế 2026.

Với lợi thế am hiểu miền Trung cùng sản phẩm tour đa dạng, họ đang hướng đến một mục tiêu xa hơn: Không chỉ đưa du khách quốc tế đến Việt Nam, mà còn kiến tạo những trải nghiệm đủ sức hấp dẫn để họ luôn mong muốn quay trở lại.

Đoàn TECCO5 tham gia team building do DANAGO tổ chức.

Năng lực điều hành trọn gói các tour đoàn doanh nghiệp và MICE lớn đã giúp DANAGO từng bước xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng du khách cùng đối tác. Đó cũng là lý do đơn vị này được xướng tên trong danh sách 20 công ty du lịch Đà Nẵng hàng đầu năm 2026, khẳng định vị thế bên cạnh các thương hiệu lữ hành uy tín ở miền Trung.

Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc

Là thành viên của DNG Travel - thương hiệu đã gắn bó với du lịch Đà Nẵng từ năm 2009, DANAGO có lợi thế kế thừa kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường miền Trung ngay từ những ngày đầu phát triển.

Năm 2022, DANAGO chính thức đặt nền móng với giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Số GP: 48-0069/2022/SDL-GP LHNĐ), đồng thời thương hiệu DANAGO cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ độc quyền.

Ngày 20-8-2026 tiếp tục mở ra một dấu mốc quan trọng khi DANAGO nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Số GP: 48-0564/2026/CDLQGVN-GP LHQT). Việc hoàn thiện các điều kiện pháp lý tạo thêm cơ sở để đơn vị mở rộng hoạt động Inbound, đón đầu làn sóng du khách quốc tế đến với Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam.

DANAGO công bố giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Các giấy phép được DANAGO công khai trên website đã thông báo với Bộ Công Thương, giúp khách hàng và đối tác thuận tiện tra cứu, kiểm chứng. Với họ, sự minh bạch về pháp lý chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng niềm tin khi bước vào một sân chơi lớn hơn.

Dấu ấn từ những đoàn MICE quy mô lớn

Tour đoàn và du lịch MICE từ lâu đã trở thành thế mạnh cốt lõi, tạo nên bản sắc và uy tín riêng cho DANAGO trên bản đồ du lịch miền Trung.

Với những đoàn hàng trăm người, phía sau một lịch trình trọn vẹn là sự phối hợp đồng bộ giữa vận chuyển, lưu trú, nhà hàng, hội nghị, tham quan, team building và gala dinner. Mỗi chi tiết đều đòi hỏi sự tính toán chuẩn xác để vừa đảm bảo tiến độ chung, vừa tôn vinh văn hóa riêng của từng doanh nghiệp.

Tại Đà Nẵng, DANAGO là một trong những cái tên hàng đầu giải thành công bài toán đó. Họ liên tục được chọn làm người đồng hành tin cậy cho những đoàn khách doanh nghiệp quy mô lớn, tiêu biểu là đoàn Detech Motor (550 khách), Rikkeisoft (300 khách), Billion Max (170 khách), SupremeTech (160 khách) hay PARAMAX (130 khách)...

Dấu ấn mới nhất là chương trình MICE 3 ngày 2 đêm dành cho 250 khách Hukan Việt Nam (tháng 7-2026). DANAGO đã thể hiện sự linh hoạt cao trong việc thiết kế lịch trình kết hợp hài hòa giữa hội nghị chuyên nghiệp, tham quan và gala dinner đẳng cấp.

Đoàn 250 khách Hukan Việt Nam trong hành trình MICE tại Đà Nẵng cùng DANAGO.

Đồng hành trong mỗi chuyến đi, đội ngũ nhân sự DANAGO luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách bởi sự am hiểu địa phương, giàu kinh nghiệm và tinh thần phục vụ tận tâm từ trái tim.

Theo ghi nhận từ phóng viên Báo Quảng Ninh, đến tháng 8-2026, DANAGO đã đạt hơn 800 đánh giá 5 sao trên Google Maps nhờ lịch trình hợp lý cùng dịch vụ chu đáo. Đây cũng là chìa khóa giúp đơn vị duy trì tỷ lệ khách hàng quay lại cao - điều mà bất kỳ công ty du lịch Đà Nẵng nào cũng mong muốn đạt được.

Lợi thế "thổ địa" - Chìa khoá chính phục thị trường quốc tế

Để chinh phục thị trường khách quốc tế, DANAGO chọn xuất phát từ chính nơi mình am hiểu nhất: Đà Nẵng và miền Trung.

Gắn bó với vùng đất này từ năm 2009, họ sở hữu lợi thế của một "thổ địa" thực thụ: Hiểu từng điểm đến, thấm nhuần văn hóa địa phương, thuộc từng cung đường và nắm vững mạng lưới dịch vụ.

Nhờ đó, DANAGO chủ động kết nối dịch vụ và thiết kế lịch trình linh hoạt, đáp ứng tối ưu nhu cầu riêng của từng nhóm khách.

Đoàn Rikkeisoft trong đêm gala dinner ấn tượng, đầy cảm xúc.

DANAGO khẳng định thế mạnh qua hệ sinh thái sản phẩm phong phú, phủ sóng khắp các tọa độ du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Hội An, Huế, Bà Nà Hills, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Măng Đen... Các dòng tour Đà Nẵng đều được thiết kế linh hoạt, tối ưu hóa thời gian và trải nghiệm để mỗi chuyến đi của khách hàng luôn đong đầy giá trị.

DANAGO sẵn sàng chinh phục những đoàn MICE nghìn khách

Nền tảng phát triển của DANAGO đã sớm được khẳng định trên thị trường. Theo chia sẻ từ VINAGO - một đơn vị uy tín trong ngành du lịch, DANAGO đã được đề xuất giữ vị trí công ty du lịch Đà Nẵng top 1 năm 2026. Đây là sự ghi nhận quan trọng, phản ánh sự bền bỉ của thương hiệu trong việc duy trì chất lượng dịch vụ ổn định và niềm tin trọn vẹn nơi khách hàng.

Đội ngũ DANAGO sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới.

Không dừng lại ở những thành quả đã có, DANAGO bước vào chặng đường mới với mục tiêu tầm vóc hơn: Chuẩn hóa toàn bộ hệ thống vận hành để sẵn sàng chinh phục các chương trình MICE quy mô khủng từ 1.000 đến 2.000 khách.

Trong thời gian tới, họ sẽ liên tục hoàn thiện và nâng cấp chuỗi sản phẩm chủ lực như các tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm... theo hướng đa dạng hóa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa làm việc, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa - ẩm thực địa phương.

Hành trình từ Đà Nẵng ra thế giới của DANAGO đã chính thức bắt đầu - nơi những giá trị bản địa được nâng tầm, và thương hiệu Việt có thêm một đại diện vững vàng trên bản đồ du lịch quốc tế.