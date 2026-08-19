Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh)

Liên danh chủ đầu tư Công ty Cổ phần Bất động sản GLAND và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn Cầu chính thức thông báo về lễ bốc thăm quyền mua và vị trí căn hộ tại dự án nhà ở xã hội quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Từ 6:30 đến 12:00, thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khách sạn Grand View Palace Ha Long Hotel, tổ 6, khu phố Yết Kiêu 6, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Khách mời tham dự: Đại diện Sở Xây dựng, UBND phường Hồng Gai, Công an phường, Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ninh.

Số lượng đối tượng dự kiến đủ điều kiện tham gia bốc thăm: 322 người.

Số lượng căn bốc thăm: Chi tiết tại Phụ lục 01 file đính kèm.

Quy chế bốc thăm: Chi tiết tại file đính kèm.

>> file đính kèm.pdf

Website của Chủ đầu tư: www.globalinvest.com.vn

Website của Dự án: https://ghomesnoxh.vn/

Trang Facebook GHomes - Nhà ở xã hội: https://www.facebook.com/ghomesnoxh

Kính đề nghị Quý khách tiếp tục theo dõi các thông báo từ Ban Tổ chức để nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số 036.960.9986 hoặc 032.600.9986 để được giải đáp.

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Website: www.ghomesnoxh.vn

Email: cskh@globalinvest.com.vn

Địa chỉ tư vấn hồ sơ: Khu Nhà ở xã hội Đồi Ngân hàng, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh.