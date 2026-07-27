Chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, đại biểu Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chất vấn: Thực hiện và cụ thể hoá chủ trương đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, tại Nghị quyết 318/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã xác định nhiều giải pháp quan trọng về chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2026 của UBND tỉnh chưa thể hiện được rõ nét những kết quả thật sự nổi bật về các nội dung này. Đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sở Y tế đã tham mưu, triển khai những giải pháp quan trọng nào để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị và HĐND tỉnh về nội dung đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian vừa qua?

Về nội dung này, Giám đốc Sở Y tế trả lời như sau:

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 13/10/2025; Sở Y tế đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 3/11/2025 về triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW; Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giai đoạn đến năm 2030 với 51 nhiệm vụ cụ thể, phân công cho các sở ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ trì và phối hợp thực hiện, có tiến độ cụ thể (Đã hoàn thành: 3; Đang triển khai: 44; Chưa triển khai chờ Trung ương hướng dẫn: 4).

Sở Y tế là cơ quan thường trực, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 72 đối với từng sở ngành, địa phương. Các nhiệm vụ đều được kiểm đếm, rà soát tiến độ, xác định rõ nội dung hoàn thành, nội dung còn chậm, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã tham mưu trình UBND tỉnh đưa các chỉ tiêu được phân công tại NQ 318/NQ-HĐND vào Kế hoạch số 22 ngày 26/1/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết 318/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Từ đầu năm, ngành Y tế đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu về y tế (đạt 62,6 giường bệnh/vạn dân; 17,4 bác sĩ; 7,7 dược sĩ đại học/vạn dân; 26,5 điều dưỡng/vạn dân). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,4 % dân số. Tỷ lệ trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh đạt 84,1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 48,5% kế hoạch năm.

Công tác y tế dự phòng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, không ghi nhận tử vong do dịch bệnh. Công tác quản lý bệnh không lây nhiễm tiếp tục được triển khai hiệu quả với 931.397 lượt khám sàng lọc.

Về khám chữa bệnh, hệ thống y tế tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số, bảo trợ xã hội, trẻ em đều đạt các mục tiêu đề ra.

Đến nay ngành Y tế đã đạt được một số chỉ tiêu trước lộ trình tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị: Tỷ lệ tiêm chủng các vắc-xin trong Chương trình tiêm chủng thiết yếu đạt trên 95%. Đến năm 2027, mỗi trạm y tế có ít nhất từ 4-5 bác sĩ. Đến năm 2026, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95 % dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Phấn đấu mỗi tỉnh có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu, bệnh viện Lão khoa hoặc khoa Lão thuộc bệnh viện tỉnh.

Ngành Y tế đã tham mưu cho UBND ban hành các Kế hoạch để triển khai hiệu quả 72-NQ/TW và Nghị quyết 318/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 26/2/2026 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2026; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 4/3/2026 của UBND tỉnh về chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 27/3/2026 của UBND tỉnh về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2026; Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 7/7/2026 của UBND tỉnh về phòng, chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2035; Kế hoạch số 30/KH-BCĐ ngày 15/2/2026 của Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh về thực hiện công tác dân số năm 2026; Kế hoạch số 25/KH-BCĐLNATTP ngày 11/2/2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2026; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 14/4/2026 của UBND tỉnh về thực hiện công tác trẻ em năm 2026; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 15/1/2026 về truyền thông, giáo dục sức khỏe nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân;…

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất ban hành một số chính sách, dự kiến trình HĐND trong năm 2026: Nghị quyết quy định về chính sách thu hút, luân phiên, giữ chân bác sĩ trên địa bàn tỉnh (tích hợp cùng Nghị quyết thu hút nhân lực do Sở Nội vụ chủ trì); Nghị quyết quy định một số chính sách dân số có các chế độ cao hơn mức của Trung ương. Đang nghiên cứu một số chính sách: vận chuyển cấp cứu miễn phí cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Hỗ trợ kinh phí phần cùng chi trả cho người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục Thông tư 50/2024/TT-BYT tại các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chính sách về phòng bệnh: miễn phí tiêm vắc xin phòng dại cho người dân trên địa bàn tỉnh, miễn phí tiêm vắc xin cúm mùa cho người cao tuổi… để báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND. Đảm bảo thực hiện tiến độ các nhiệm vụ trong năm 2026.