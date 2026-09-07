Giải quyết kiến nghị về hạ tầng giao thông tại khu Tiền An 1

Tuyến đường vào Hợp tác xã gốm sứ Bình Minh (khu Tiền An 1, phường Quảng Yên) hiện là đường đất, nhiều ổ gà, trời mưa thì lầy lội, đi lại khó khăn. Cử tri và nhân dân địa phương kiến nghị, mong muốn UBND phường quan tâm đầu tư, nâng cấp, cứng hóa mặt đường để bảo đảm việc đi lại của người dân được thuận tiện.

Đại diện chính quyền địa phương kiểm tra hiện trạng tuyến đường khu Tiền An 1, phường Quảng Yên.

Tuyến đường vào Hợp tác xã gốm sứ Bình Minh có chiều dài khoảng 615m, chiều rộng 5-8m; điểm đầu từ đường 331b, điểm cuối giáp ranh với khu vực phường Hà An. Hiện trạng mặt đường bê tông, kết hợp với đá cấp phối, nền đất. Sau nhiều năm sử dụng hiện nay mặt đường đã xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ gà”. Mỗi khi trời nắng, đất đá bong tróc, xe lưu thông qua khiến bụi mù mịt, ngày mưa nước đọng ngập úng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sự an toàn của người dân.

Ông Đinh Mạnh Quỳnh, Trưởng khu Tiền An 1, phường Quảng Yên, chia sẻ: “Người dân địa phương đi lại trên tuyến đường gặp rất nhiều khó khăn. Dọc tuyến đường này có 65 hộ dân sinh sống và thường xuyên phải lưu thông qua đây. Do mặt đường là đá cấp phối, có đoạn là nền đất, nên rất trơn trượt, lầy lội khi mưa và bụi bẩn khi nắng. Người dân khi tham gia giao thông phải di chuyển chậm chạp, nép vào mép đường tìm những đoạn bằng phẳng để đi. Việc tránh “ổ gà” cũng không hề dễ dàng, nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế. Cử tri và nhân dân đã nhiều lần kiến nghị, mong muốn chính quyền sớm có phương án giải quyết để người dân an tâm khi lưu thông qua đây”.

Nhiều đoạn trên tuyến đường (khu Tiền An 1, phường Quảng Yên) xuống cấp, người dân đi lại khá khó khăn.

Theo người dân địa phương, đã xảy ra không ít vụ tai nạn do đường xấu. May mắn là chưa có trường hợp thiệt hại về người, song tình trạng này kéo dài khiến người dân sống trong lo lắng. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần phản ánh, đề đạt nguyện vọng được nâng cấp, sửa chữa tuyến đường, nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Qua tìm hiểu, được biết, theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu vực phía Bắc sông Chanh (Phân khu A1, A2, A5) đã được UBND thị xã Quảng Yên trước đây phê duyệt tại Quyết định số 14011/QĐ-UBND ngày 27/11/2023, tuyến đường được quy hoạch mở rộng với bề rộng mặt đường, vỉa hè là 13m, chiều dài tuyến là 615m. Để thực hiện đầu tư nâng cấp tuyến đường nêu trên phải thực hiện theo quy hoạch phân khu, thực hiện thu hồi đất mở rộng đường (bao gồm đất ở và đất nông nghiệp).

Ông Đoàn Phúc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: “Trong thời gian tới khi phường Quảng Yên và phường Hà An thực hiện đầu tư tuyến đường kết nối đến khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão sẽ tiếp tục nghiên cứu thực hiện đầu tư tuyến đường này theo quy hoạch đã được duyệt. Mặc dù chưa đủ điều kiện đầu tư theo hiện trạng do phải thực hiện đồng bộ với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, UBND phường Quảng Yên giao cơ quan chuyên môn phối hợp với khu phố rà soát hiện trạng mặt đường, nghiên cứu giải pháp sửa chữa tạm thời những vị trí xuống cấp nghiêm trọng nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại trước mắt của nhân dân. Đồng thời, đưa nội dung này vào danh mục theo dõi để đề xuất đầu tư khi đủ điều kiện theo quy hoạch và kế hoạch đầu tư công. UBND phường cũng đề nghị khu phố Tiền An 1 phối hợp với các phòng, cơ quan chuyên môn của phường kiểm tra đánh giá lại hiện trạng và lên phương án sửa chữa khắc phục mặt đường để phục vụ nhân dân đi lại tạm thời bằng các nguồn lực xã hội hóa”.

Tuyến đường vào Hợp tác xã gốm sứ Bình Minh (khu phố Tiền An 1, phường Quảng Yên) không đơn thuần là tuyến đường lưu thông hằng ngày của nhân dân, mà còn kết nối sản xuất, vận chuyển và sinh kế của hàng chục hộ dân nơi đây. Việc sớm đầu tư nâng cấp con đường này không chỉ giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, mà còn tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường bền vững.