Quảng Ninh đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV, đại biểu Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vàng Danh, Tổ đại biểu số 2, chất vấn: Trong thời gian qua, tỉnh đã rất quan tâm chỉ đạo, đầu tư hiện đại hoá ngành Y tế, ứng dụng công nghệ cao trong một số cơ sở, nhiệm vụ. Tại Nghị quyết số 318/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh “đầu tư phát triển y tế chuyên sâu, dịch vụ y tế chất lượng cao”.

Đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết về tình hình đầu tư, kết quả nổi bật, mức độ đạt được của ngành Y tế tỉnh trong phát triển y tế kỹ thuật cao hiện nay? Hiệu quả đầu tư, các giải pháp đã triển khai thực hiện các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, khám chữa bệnh chuyên sâu cho nhân dân trong tỉnh nhằm giảm tải yêu cầu của nhân dân muốn chuyển lên tuyến trên?

Về vấn đề đại biểu chất vấn, Giám đốc Sở Y tế Bùi Mạnh Hùng trả lời như sau:

Về phát triển y tế chuyên sâu, Sở Y tế đã tập trung rà soát, đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu tại các bệnh viện. Đến nay, đã hoàn thành xây dựng, thẩm định chủ trương thành lập 12 trung tâm chuyên sâu. Ngày 09/5/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 bệnh viện được xếp cấp chuyên sâu: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Sản Nhi. Các bệnh viện này luôn được quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong ứng dụng công nghệ mới để triển khai hàng loạt các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong khám, chữa bệnh như kỹ thuật mổ tim hở, can thiệp mạch tim, mạch não, điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio, điều trị suy tĩnh mạch bằng laser nội mạch, phẫu thuật nội soi thoát vị đĩa đệm, phẫu thuật u rễ thần kinh, u não, phẫu thuật cắt phân thuỳ gan trước, cắt thực quản và tạo hình thực quản bằng đường bụng, ngực, cổ…

Từ năm 2025 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã triển khai thành công 12 ca ghép thận và 04 ca ghép giác mạc. Bệnh viện Sản Nhi đã điều trị, nuôi dưỡng thành công cháu bé sơ sinh non tháng (24 tuần tuổi, nặng 600g) khỏe mạnh, ra viện.

Đội ngũ y bác sĩ đã nghiên cứu, sáng tạo, triển khai thành công 13 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và trên 2.000 nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở và có 3 công trình được ghi danh Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Đến nay, ngành Y tế tỉnh đã làm chủ gần 80% kỹ thuật của tuyến Trung ương, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay tại tỉnh, tiết kiệm chi phí. Điều này cũng góp phần giảm đáng kể tỷ lệ chuyển tuyến của bệnh nhân. Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2026, số lượt cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu và bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu các địa phương khác: 735 lượt, chiếm tỷ lệ khoảng 0,59% (thấp nhất cả nước); tỷ lệ chuyển tuyến đa tuyến 5 tháng đầu năm 2026 là 3,63%, thấp thứ 3 toàn quốc.

Về đầu tư mua sắm, năm 2026, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế từ nguồn chi thường xuyên. Trong đó, chi 350 tỷ đồng mua sắm tài sản, trang thiết bị, triển khai tại 18 đơn vị trực thuộc Sở Y tế, trên 150 danh mục thiết bị. Nhiều thiết bị có giá trị lớn, công nghệ cao đã được các đơn vị triển khai mua sắm như: Hệ thống oxy cao áp điều trị, Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh, Hệ thống thiết bị chuyên khoa mắt, Hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn…

Cùng với đó, Sở Y tế đã tích cực phối hợp với Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết bị cho các bệnh viện chuyên sâu của tỉnh: Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy; Dự án cải tạo Bệnh viện Bãi Cháy để đầu tư hệ thống Cyclotron, PET/CT; Dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (giai đoạn II); Dự án Đầu tư xây dựng Nhà khám bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh cũng đầu tư xây dựng mới các công trình mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Hiện Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và khu vực II để tiếp tục đề xuất đầu tư các dự án xây mới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh), cải tạo mở rộng cho các bệnh viện trực thuộc trong giai đoạn 2026 – 2030.