Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng y tế để phục vụ nhân dân

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV, đại biểu Trần Phương Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Hanh, tổ đại biểu số 4, chất vấn: Tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh luôn xác định ngành Y tế là trọng điểm trong công tác chuyển đổi số, gắn với đổi mới quản trị, cải cách hành chính, quản lý sức khoẻ nhân dân. Đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết việc triển khai, thực hiện và tình hình kết quả công tác chuyển đổi số của ngành Y tế đến nay như thế nào?

Về vấn đề đại biểu chất vấn, đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh Quảng Ninh, ngành Y tế xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá nhằm đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và phục vụ người dân tốt hơn.

Trong thời gian qua, ngành Y tế đã tập trung triển khai đồng bộ trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, y tế số, xã hội số và đạt được một số kết quả nổi bật.

Về hạ tầng số và quản trị điều hành, 100% cơ quan, đơn vị thuộc ngành đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, hội nghị trực tuyến và xử lý công việc trên môi trường mạng. Các cơ sở y tế được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở.

Đối với công tác chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh, Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai bệnh án điện tử. Đến nay, 100% bệnh viện công lập và các bệnh viện tư nhân đã triển khai bệnh án điện tử, vượt lộ trình Bộ Y tế giao. Người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và thẻ bảo hiểm y tế điện tử khi khám, chữa bệnh, góp phần giảm thủ tục hành chính và thời gian chờ đợi.

Ngành cũng đã triển khai hiệu quả hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), hỗ trợ chuyên môn giữa tuyến tỉnh với tuyến cơ sở, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo.

Liên quan đến tạo lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử, từ tháng 11/2025, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh triển khai chiến dịch “làm giàu, làm sạch” dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử. Đến nay, đã tạo lập và làm sạch hồ sơ sức khỏe cho 98,6% dân số; liên thông Sổ sức khỏe điện tử đạt 51,81%, đứng thứ 5 cả nước.

Về cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hiện ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực y tế; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và sự hài lòng của người dân.

Liên quan đến dữ liệu và kết nối liên thông, ngành Y tế đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế và các nền tảng số của tỉnh; từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế đồng bộ, phục vụ công tác quản lý, dự báo và hoạch định chính sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của ngành vẫn còn một số khó khăn như: Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa bàn miền núi, hải đảo còn hạn chế; chất lượng đường truyền chưa thực sự đồng đều; nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong ngành còn thiếu; việc chuẩn hóa, làm sạch và liên thông dữ liệu giữa các hệ thống còn gặp khó khăn.

Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chương trình chuyển đổi số của tỉnh; tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu y tế (Cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh, cơ sở dữ liệu y tế dự phòng), Sổ sức khoẻ điện tử; mở rộng các nền tảng y tế thông minh; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật IoT (dự án vận chuyển cấp cứu thông minh) trong quản lý và khám, chữa bệnh.

Ngành Y tế đang thực hiện thí điểm chữ ký số miễn phí cho nhân dân tại 3 bệnh viện và dự kiến triển khai toàn diện từ quý IV/2026 (đầu tiên trên cả nước). Triển khai phần mềm AI hỗ trợ đọc phim XQ/CT/MRI tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh từ tháng 7/2026, rút ngắn thời gian và chất lượng, kết quả đọc phim, đồng thời hỗ trợ các bệnh viện trên toàn tỉnh; phối hợp với Sở KHCN triển khai nhiệm vụ KHCN về ứng dụng phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bãi Cháy; tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số đối với các trạm y tế xã, phường, đặc khu; hướng tới xây dựng nền y tế số hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.