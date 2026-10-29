Nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý ngày càng phải chặt chẽ, việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất, phù hợp thực tiễn được Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đồng thời đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 9/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động, UBND thành phố đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, tình hình thực tiễn.

Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025 tại Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XV.

Chủ tịch UBND thành phố đã thành lập Tổ công tác triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội chính, xây dựng, hoàn thiện thể chế và cải cách tư pháp gắn với thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, gồm 15 thành viên, do Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng. Nội dung triển khai Nghị quyết cũng được đưa vào chương trình phiên họp thường kỳ hằng tháng của UBND thành phố; qua đó, tiến độ thực hiện được theo dõi thường xuyên; những khó khăn, vướng mắc được kịp thời đánh giá, chỉ đạo tháo gỡ.

Trong 9 tháng năm 2026, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố trình phê duyệt danh mục 17 nghị quyết quy phạm pháp luật; trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh mục 32 quyết định quy phạm pháp luật. Thành phố đã ban hành 116 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 32 nghị quyết của HĐND thành phố, 75 quyết định của UBND thành phố và 9 quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

Cùng với xây dựng văn bản mới, Quảng Ninh còn tập trung rà soát, hệ thống hóa các quy định hiện hành nhằm phát hiện những nội dung không còn phù hợp, chồng chéo, hoặc cần điều chỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15 ngày 3/4/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thành phố đã rà soát sơ bộ 637 văn bản, gồm 479 văn bản cấp thành phố, 120 văn bản cấp huyện trước đây và 38 văn bản cấp xã. Qua đó đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 220 văn bản; đề xuất bãi bỏ toàn bộ 62 văn bản và ban hành mới 34 văn bản; đồng thời chỉ đạo triển khai các phương án xử lý và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của đợt tổng rà soát.

Việc chủ động đánh giá tác động của sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh đối với hệ thống văn bản hiện hành, nghiên cứu phương án điều chỉnh, bổ sung, hoặc ban hành mới để đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn phát triển tiếp theo cũng được tăng cường. Nhờ vậy góp phần khắc phục những bất cập của hệ thống văn bản; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Khi các quy định được cập nhật kịp thời, phù hợp với mô hình tổ chức và thực tiễn quản lý, cơ quan nhà nước có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để giải quyết công việc, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực thi.

Mặt khác, UBND thành phố cũng tăng cường rà soát các văn bản liên quan trực tiếp đến người dân. Tính đến ngày 24/9/2026, thành phố có 2.128 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của chính quyền 2 cấp. Toàn bộ danh mục thủ tục đã được ban hành quy trình nội bộ và cấu hình quy trình điện tử.

Đối với các thủ tục, điều kiện sản xuất, kinh doanh đặc thù do địa phương quy định, thành phố đã bãi bỏ 21/21 thủ tục, điều kiện và quy định liên quan không còn phù hợp; bãi bỏ 50% TTHC đặc thù và cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với 4 thủ tục.

Đồn BP Trà Cổ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Hữu Việt

Đối với TTHC do các bộ, ngành Trung ương quy định, thành phố tiếp tục rà soát quy trình để rút ngắn thời gian giải quyết. Đến nay, có 1.249/2.069 thủ tục được cắt giảm 40% thời gian giải quyết.

Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, chất lượng thi hành pháp luật còn thể hiện ở khả năng tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, tạo cơ sở để các dự án tiếp tục triển khai theo đúng quy định. Trong 9 tháng năm 2026, UBND thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng, vướng mắc về thủ tục, chậm tiến độ.

Theo dữ liệu cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751, có 70 dự án thuộc diện này; trong đó, 48 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, gồm 5 dự án đầu tư công và 43 dự án vốn ngoài ngân sách. Đối với 22 dự án còn lại, thành phố đã hoàn thành rà soát tính pháp lý, có chủ trương xử lý và đang tiếp tục thực hiện theo các kết luận, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương.

Kết quả này cho thấy việc tổ chức thi hành pháp luật đang được gắn với yêu cầu giải quyết những vấn đề cụ thể của thực tiễn phát triển. Với các dự án còn vướng mắc, thành phố tiếp tục rà soát, xử lý theo đúng thẩm quyền, trình tự và cơ chế pháp luật cho phép, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tháo gỡ khó khăn với kỷ cương quản lý nhà nước.

Cùng với hoàn thiện thể chế và cải cách TTHC, Quảng Ninh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, thi hành pháp luật. Phần mềm hỗ trợ rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được triển khai phục vụ đợt tổng rà soát; các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng nền tảng số và công cụ hỗ trợ tra cứu pháp luật. Một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác pháp lý đang được nghiên cứu, sử dụng nhằm hỗ trợ tìm kiếm, đối chiếu và rà soát văn bản. Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật cũng được thành phố quản lý, vận hành theo quy định.

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên các nền tảng trong phong trào "học tập số"; tăng cường ứng dụng các website hỗ trợ tra cứu, phục vụ công tác xây dựng và thi hành pháp luật như https://thuvienphapluat.vn/; https://luatvietnam.vn/; https://phapluat.gov.vn/...

Thành phố đồng thời quan tâm cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật, nâng cao năng lực tham mưu và bảo đảm việc áp dụng công nghệ gắn với yêu cầu chính xác, đúng quy định. Để tạo nguồn lực cho nhiệm vụ này, Quảng Ninh đã triển khai cơ chế hỗ trợ đội ngũ công chức thường xuyên làm công tác xây dựng pháp luật; ban hành quy định về phân bổ tổng mức chi và định mức khoán chi trong xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Có thể thấy, Quảng Ninh đang từng bước gắn công tác xây dựng, thi hành pháp luật với yêu cầu phát triển thực tiễn; qua đó, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn trở thành nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển bền vững.