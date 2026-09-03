Ngày 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết hợp trực tuyến tới hơn 35 nghìn điểm cầu với hơn 3,7 triệu đại biểu dự.

Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Dự tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Cùng dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính tham quan Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý". (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trước khi diễn ra hội nghị, tại điểm cầu chính, các đại biểu tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Triển lãm gồm 2 phần trưng bày: “Khắc ghi lời Bác” và “Những bông hoa dâng Bác”, là những hình ảnh, câu chuyện - những minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mở đầu hội nghị là phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phóng sự ghi lại những kết quả đạt được, những cách làm hiệu quả, quá trình chuyển biến sâu sắc từ học tập sang làm theo; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tạo bước chuyển mạnh mẽ, căn bản, đi vào chiều sâu thực chất

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề "Những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" và chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước".

Đồng chí Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nêu rõ chuyên đề toàn khóa chính là sự triển khai đầy đủ tinh thần và nội dung của Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trình bày những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07-CT/TW thông qua Chuyên đề toàn khóa. Theo đồng chí, việc ban hành Chỉ thị mới xuất phát từ những biến động nhanh, khó lường của thế giới, sự mở rộng của mặt trận tư tưởng sang không gian mạng; yêu cầu của giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm; khắc phục bệnh hình thức sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đồng chí khẳng định, chuyên đề toàn khóa nhấn mạnh điểm mới nổi bật trong Chỉ thị số 07- CT/TW là bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh”, tạo nhịp cầu nối từ nhận thức sang hành động, từ đạo đức sang hiệu quả công việc. Trong di sản Hồ Chí Minh, 4 thành tố không tồn tại biệt lập mà là một chỉnh thể vẹn toàn, thống nhất biện chứng. Trong đó, tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách; đạo đức là gốc rễ, nền tảng tinh thần; phương pháp là cách thức, công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức vào đời sống; phong cách là sự biểu hiện sinh động, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp trong thực tiễn hằng ngày.

Mục tiêu chiến lược được xác định rõ trong Chỉ thị số 07-CT/TW là tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ từ "tư duy làm theo" sang "hành động thực hành" đi vào chiều sâu thực chất; loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, xu hướng giáo điều, sáo rỗng; xác lập tư duy hành động mới: Từ "học điều đúng" sang "học cách làm đúng", từ "noi gương" sang "vận dụng và phát triển sáng tạo". Chuyên đề toàn khóa cũng làm rõ cội nguồn hình thành, những nội dung cốt lõi và giá trị của di sản Hồ Chí Minh theo một cách tiếp cận mới: Hệ thống, biện chứng và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Chiến lược tổng thể, dài hạn về công tác tư tưởng của Đảng

Trình bày chuyên đề "Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới", đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể, dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chỉ rõ, Nghị quyết là sự cụ thể hóa Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIV trên lĩnh vực tư tưởng; giữ vai trò nền tảng tinh thần cho toàn bộ hệ thống các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; có phạm vi tác động đến toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nghị quyết số 25-NQ/TW xác định phương châm xuyên suốt là: “Chủ động-Sắc bén-Thuyết phục-Hiệu quả” với 4 quan điểm chỉ đạo. Trong đó, điểm mới là chuyển từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân; xác định công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị, cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Điểm mới nổi bật là Nghị quyết lượng hóa mục tiêu đến năm 2030 thành 5 nhóm với các chỉ tiêu kiểm đếm được. Nghị quyết nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có 3 nhóm nhiệm vụ đột phá. Đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội; chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư, kết hợp không gian thực với không gian số; bảo đảm đội ngũ cán bộ, thể chế, cơ chế, chính sách, dữ liệu, công nghệ, hạ tầng và kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Tính tiên phong, gương mẫu là chuẩn mực của cán bộ, đảng viên

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề "Những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới".

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, Nghị quyết số 24-NQ/TW được ban hành trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Nếu như trước đây nhấn mạnh khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, thì lần này Bộ Chính trị đặt vấn đề từ chính phẩm chất và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo đó, đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiên phong không chỉ là đi trước trong nhận thức mà phải đi trước trong hành động. Gương mẫu không chỉ là chấp hành tốt, giữ mình không sai phạm, mà còn phải dám nhận việc khó, dám quyết việc thuộc thẩm quyền, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình, về kết quả công việc được giao.

Nghị quyết số 24-NQ/TW gồm 4 quan điểm, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. Với tinh thần bảo vệ người dám làm, đồng thời phải xác định trách nhiệm người không chịu làm, Nghị quyết đề ra 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện. Trọng tâm là: Tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tạo được môi trường và thể chế để người muốn làm có thể làm; bảo vệ cán bộ phải thực chất, nhưng ranh giới bảo vệ phải thật rõ; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu...

Sự phát triển về tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Truyền đạt chuyên đề "Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài", đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, Nghị quyết số 23-NQ/TW là sự kế thừa những kết quả quan trọng của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị, đồng thời cụ thể hóa yêu cầu Đại hội XIV của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung truyền đạt chuyên đề "Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài". (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW xác định 4 quan điểm chỉ đạo, thể hiện rõ sự phát triển về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, khẳng định kiều bào là bộ phận không tách rời, là nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đổi mới về nội hàm và phương thức công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đề cao tinh thần hòa hợp, lấy tương đồng để tăng cường đoàn kết; công tác người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, được tiến hành thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Trên cơ sở 4 quan điểm chỉ đạo và 3 mục tiêu, Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Nổi bật là: Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín; xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển, tích cực hướng về quê hương, đất nước; phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong gìn giữ ngôn ngữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc...

Thúc đẩy liên kết và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới

Trình bày chuyên đề "Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới", đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết số 27-NQ/TW được ban hành nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, thúc đẩy liên kết và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 27-NQ/TW xác định mục tiêu tổng quát là tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng đồng bộ với không gian phát triển quốc gia, phát huy tối đa ưu điểm nổi trội, lợi thế cạnh tranh, bản sắc văn hóa của từng vùng, từng địa phương; bảo đảm tự chủ chiến lược, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Nghị quyết đề ra mục tiêu và 22 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 cho từng vùng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế so sánh, thực tiễn phát triển và để các vùng đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết tập trung vào: Tổ chức không gian phát triển vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng; hình thành các vùng động lực quốc gia với định hướng và cơ cấu kinh tế phù hợp để dẫn dắt phát triển vùng và các địa phương; kết nối các hành lang kinh tế trong nước với các hành lang kinh tế của khu vực và quốc tế; hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều phối và huy động nguồn lực vùng thật sự mạnh, thực chất, hiệu quả là khâu đột phá trong phát triển vùng; đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các động lực kinh tế mới của vùng...

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề "Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới".

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác lập 5 quan điểm mang tính đột phá. Đó là: Phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng mới trong mô hình tăng trưởng mới; phát triển theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tạo động lực cho các lĩnh vực khác; tái cơ cấu ngành du lịch, chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo; đổi mới và nâng cao năng lực quản trị du lịch theo hướng hiện đại; xác định rõ các chủ thể và phương thức huy động nguồn lực.

Để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, Nghị quyết nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm gồm: Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm; hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển du lịch; phát triển thị trường, sản phẩm du lịch chất lượng cao; tăng cường quảng bá, xúc tiến, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng...

Rõ việc, rõ thẩm quyền, chuyển nhận thức thành hành động, kết quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hội nghị không chỉ quán triệt, mà mở ra giai đoạn quyết định là tổ chức thực hiện. Từng cấp ủy, cơ quan, địa phương, mỗi đảng viên phải rõ việc, rõ thẩm quyền, chuyển nhận thức thành hành động, kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai trong bối cảnh đất nước có thời cơ lớn, khát vọng lớn và yêu cầu rất cao, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, phương thức tổ chức, năng lực hành động. Cả 5 nghị quyết, 1 chỉ thị được tổ chức quán triệt hôm nay hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động, cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống Nhân dân.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, địa phương rà soát chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược và 6 văn kiện vừa quán triệt; tích hợp nhiệm vụ, xử lý chồng chéo, điều phối nguồn lực dùng chung; đồng thời hoàn thiện thể chế, phân định thẩm quyền, quản trị rủi ro; việc đã rõ phải làm ngay, xử lý sớm vướng mắc. Các địa phương, đơn vị tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi; coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó; xuống cơ sở, đối thoại làm rõ vướng mắc, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, phải tự soi, tự sửa, nêu gương bằng kết quả, hiệu quả công tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức lại không gian, nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia; chuyển từ không gian hành chính sang không gian phát triển đa tầng, đa cực, theo chức năng, lợi thế, chuỗi giá trị. Mỗi địa phương phải rõ vai trò trong vùng, lợi thế cần tập trung, việc phải liên kết và hạ tầng có sức lan tỏa; quy hoạch phải là công cụ tổ chức phát triển; với công trình liên vùng, chấm dứt tình trạng địa phương nào biết địa phương đó. Liên kết vùng phải tạo sản phẩm đặc sắc, thương hiệu chung, chuỗi giá trị thực chất; không đánh đổi di sản, bản sắc, môi trường lấy tăng trưởng trước mắt. Doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, nhân dân là chủ thể.

Khẳng định cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ là nguồn lực chiến lược, cầu nối với thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng, cần hoàn thiện chính sách, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới người Việt Nam toàn cầu, hỗ trợ đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng; phát huy vai trò của đồng bào là “đại sứ văn hóa”, “đại sứ hữu nghị”, chủ thể thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao sức mạnh mềm, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhấn mạnh giá trị nghị quyết phải thể hiện ở đời sống và niềm tin của Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng và truyền thông chính sách theo phương châm “Chủ động-Sắc bén-Thuyết phục-Hiệu quả”; coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân; không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin. Sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo; thông tin do công nghệ hỗ trợ phải được kiểm chứng, có người chịu trách nhiệm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, báo chí, Nhân dân; coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa ngay các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào thực tiễn và triển khai các nghị quyết một cách quyết liệt để đạt hiệu quả cao nhất.