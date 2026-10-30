Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Binh đoàn 19) lần thứ hai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 30/10, tại phường Cửa Ông, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Binh đoàn 19) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Công ty 1/11 (2001-2026).

Đây là lần thứ hai, Công ty vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ nhất vào năm 2016).

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Binh đoàn 19) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.



Trải qua hành trình 25 năm thành lập và phát triển, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Binh đoàn 19) trở thành doanh nghiệp quân đội, với tổ chức, lực lượng ngày càng được củng cố, năng lực sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển. Các thế hệ người lính - người thợ của Công ty không ngừng khẳng định năng lực điều hành và tổ chức sản xuất trên đa dạng lĩnh vực như xây dựng, xây lắp, khoan thăm dò, cũng như chế biến, tiêu thụ than, vận tải, cơ khí và các ngành nghề dịch vụ, không chỉ ở khu vực Đông Bắc, mà còn trong toàn quốc, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai của Công ty, Đại tá Phạm Văn Thịnh, Giám đốc Công ty, vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Giai đoạn 2021-2025, Công ty thi công gần 70 công trình, hạng mục, đạt doanh thu xây lắp hơn 1.116 tỷ đồng; khoan thăm dò thành công trên nhiều địa hình địa chất phức tạp, với các mũi khoan trên 1.000m, góc xiên 22 độ; sản lượng tiêu thụ than bình quân đạt khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm; vận tải than đạt 96,5 triệu tấn-km; hoạt động cơ khí, xây lắp điện và kinh doanh xăng dầu tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai là sự ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động Công ty.

Đây cũng là nguồn động lực lớn để Công ty không ngừng đổi mới, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cán bộ, chiến sĩ công ty tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nền nếp chính quy, sẵn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.