Binh đoàn 19 đồng hành cùng sự phát triển của Quảng Ninh

Với tinh thần trách nhiệm, gắn bó với địa bàn nơi đơn vị đứng chân, Binh đoàn 19 luôn chú trọng gắn hoạt động của đơn vị với sự phát triển của địa phương, bằng những việc làm cụ thể trong sản xuất, tạo việc làm, xây dựng công trình phục vụ cộng đồng và chăm lo an sinh xã hội.

Một trong những dấu ấn rõ nét cho sự thấy sự đồng hành ấy là công trình nhà văn hóa khu phố Nội Hoàng (phường Hoàng Quế) được Binh đoàn 19 đầu tư xây dựng, được đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026. Công trình được thực hiện trong dịp chào mừng Quảng Ninh chính thức lên thành phố, mang đến cho người dân địa phương một không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, thuận tiện.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường và Đại tá Trần Duy Lê, Phó Tư lệnh Binh đoàn 19 cùng các đại biểu và nhân dân khánh thành Nhà văn hóa khu phố Nội Hoàng (phường Hoàng Quế) tháng 8/2026.

Công ty Xây dựng Công nghiệp Mỏ là đơn vị được Binh đoàn 19 giao tổ chức thi công công trình. Với tổng mức đầu tư 5,948 tỷ đồng, nhà văn hóa được xây dựng 1 tầng, diện tích sàn 267,4m², gồm hội trường 140 chỗ ngồi cùng các hạng mục phụ trợ. Khởi công từ ngày 1/4, công trình được triển khai khẩn trương, thường xuyên duy trì 30-40 cán bộ, công nhân làm việc mỗi ngày, chủ động tăng ca, tăng giờ để bảo đảm tiến độ. Trong quá trình thi công, Binh đoàn 19 tiếp tục bổ sung 1 tỷ đồng để đầu tư bàn ghế, hệ thống âm thanh và thực hiện các hạng mục phát sinh, bảo đảm công trình được đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của người dân trên địa bàn.

Với người dân khu phố Nội Hoàng, giá trị của công trình không chỉ nằm ở một nhà văn hóa mới được xây dựng, mà còn ở những sinh hoạt cộng đồng được thuận lợi hơn. Bà Ngô Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ khu phố Nội Hoàng chia sẻ: Việc Binh đoàn 19 đầu tư xây dựng nhà văn hóa là sự hỗ trợ rất thiết thực đối với khu phố. Có công trình mới, người dân có địa điểm khang trang để tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động cộng đồng. Khu phố trân trọng sự quan tâm, đồng hành của Binh đoàn 19 và sẽ quản lý, khai thác hiệu quả công trình.

Đại tá Trần Duy Lê, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 19 cho biết: Công trình sau khi được bàn giao được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, lâu dài, thực sự trở thành “ngôi nhà chung” của nhân dân. Đây cũng là cách Binh đoàn 19 cụ thể hóa trách nhiệm với địa bàn nơi đơn vị đứng chân, để một công trình được đầu tư không chỉ hoàn thành về mặt xây dựng mà còn phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng.

Nhà văn hóa khu phố Nội Hoàng được đưa vào khai thác sử dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Từ những công trình phục vụ cộng đồng, sự đồng hành của Binh đoàn 19 với địa phương còn được thể hiện qua nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nơi địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Những việc làm thiết thực, được triển khai bằng sự quan tâm và trách nhiệm; góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Tại chương trình “Yêu thương lan tỏa, thắp sáng niềm tin” do Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên Công ty CP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc tổ chức mới đây một trong những hoạt động được triển khai là hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị La Thị Trình (SN 1981), trú tại thôn Nà Pá, xã Quảng Tân.

Chị La Thị Trình có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng mất vì bệnh hiểm nghèo năm 2023, chị Trình một mình nuôi bốn người con đang trong độ tuổi đến trường. Trong điều kiện kinh tế hạn hẹp, gia đình chưa có khả năng xây dựng lại nhà ở trong khi căn nhà hiện tại đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho mẹ con chị, nhất là trong mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đã hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình chị xây dựng lại ngôi nhà; giúp mẹ con chị có thêm điều kiện cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống.

Công ty CP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc trao hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm tình thương” cho gia đình chị La Thị Trình (thôn Nà Pá, xã Quảng Tân).

Không dừng lại ở việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, chương trình còn hướng sự quan tâm tới học sinh vùng cao trong năm học mới. Đoàn đã đến Trường Tiểu học và THCS Nam Sơn, xã Ba Chẽ, trao quà cho 227 học sinh với các vật dụng thiết thực phục vụ học tập, sinh hoạt như cặp sách, đồ dùng học tập…; đồng thời trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng giá trị quà tặng và học bổng là 25 triệu đồng. Những món quà được trao không chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thiết yếu mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm vui và tự tin đối với các em học sinh khó khăn trong năm học mới.

Từ những công trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Binh đoàn 19 đang tạo dựng những giá trị bền vững gắn với đời sống địa phương. Mỗi việc làm được triển khai bằng trách nhiệm và sự sẻ chia đã góp phần vun đắp sự gắn bó, đồng thuận giữa đơn vị với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Sự chung sức, đồng lòng ấy sẽ tiếp tục tạo thêm những giá trị lâu dài, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng phát triển, văn minh.