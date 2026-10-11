Binh đoàn 19 khánh thành, bàn giao tuyến đường thôn 10, phường Hoành Bồ

Chiều 11/10, Binh đoàn 19 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao tuyến đường thôn 10, phường Hoành Bồ, thành phố Quảng Ninh. Công trình hoàn thành góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo Binh đoàn 19, Bộ CHQS thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, về xây dựng tuyến đường phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 gắn với xây dựng nông thôn mới, Binh đoàn 19 phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, thống nhất phương án và tổ chức thi công công trình.

Tuyến đường có tổng dự toán được phê duyệt 7,5 tỷ đồng, từ nguồn chi phí sản xuất của Binh đoàn. Sau hơn 1 tháng thi công, công trình hoàn thành với chiều dài gần 424m, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m. Các hạng mục đồng bộ gồm: Tường kè bê tông cốt thép, cống và rãnh thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, biển báo, vạch sơn bảo đảm an toàn giao thông và cảnh quan hai bên đường.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, tặng hoa chúc mừng lễ khánh thành tuyến đường.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, biểu dương và trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 19 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực, tổ chức thi công hoàn thành công trình theo yêu cầu. Đồng thời ghi nhận sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan chức năng thành phố, cấp ủy, chính quyền phường Hoành Bồ và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai.

Đồng chí nhấn mạnh: Tuyến đường đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sinh hoạt, sản xuất, đồng thời phục vụ công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Công trình cũng thể hiện hiệu quả phối hợp giữa đơn vị quân đội, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao tuyến đường giao thông phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền phường Hoành Bồ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình theo quy định; thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tuyến đường an toàn, sạch đẹp. Đồng thời, mong muốn nhân dân thôn 10 nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh.

Các đại biểu và nhân dân chụp ảnh lưu niệm.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, Bộ CHQS thành phố, Binh đoàn 19 trò chuyện cùng nhân dân trên tuyến đường trong ngày khánh thành.

Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 19 trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các chương trình phối hợp giữa đơn vị quân đội và địa phương đạt hiệu quả thiết thực.