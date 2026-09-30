Học và làm theo Bác ở Binh đoàn 19

Từ những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tác phong công tác đến tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, Binh đoàn 19 đang đưa việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong đơn vị. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ, người lao động không ngừng rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ Trung tâm Giám định - Binh đoàn 19 kiểm tra thực tế trên phương tiện vận chuyển than tại Quảng Ninh.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 19 luôn coi việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Trên cơ sở các chỉ thị, kết luận của Trung ương và Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động xây dựng nội dung, chương trình phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ; kết hợp học tập với rèn luyện, đưa những yêu cầu về đạo đức, trách nhiệm, tác phong công tác vào thực tiễn hoạt động của đơn vị.

Điểm nổi bật là việc học Bác được gắn với những yêu cầu cụ thể trong từng lĩnh vực. Đối với cán bộ, đảng viên, đó là tinh thần nêu gương, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động, đó là ý thức chấp hành kỷ luật, tuân thủ quy trình, làm việc nghiêm túc, bảo đảm an toàn và không ngừng nâng cao chất lượng công việc. Những chuẩn mực ấy được thực hiện từ những việc nhỏ, qua đó tạo thành nền nếp trong toàn đơn vị.

Công ty Khai thác Khoáng sản - Binh đoàn 19 kiểm tra bắn đạn thật năm 2026.

Binh đoàn 19 cũng luôn gắn việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao ý thức tổ chức, trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Nhiều mô hình tiêu biểu đã hình thành từ phong trào học và làm theo Bác, như: “Tổ sản xuất học Bác”, “Tổ sản xuất làm theo lời Bác”, lấy hiệu quả công việc, an toàn lao động, tinh thần đoàn kết làm thước đo thi đua. Những tấm gương người tốt, việc tốt từ hành động nhặt của rơi trả lại người mất, tiết kiệm vật tư đến sáng kiến cải tiến dây chuyền sản xuất đều được kịp thời biểu dương, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn đấu, cống hiến.

Trong các đơn vị sản xuất, tinh thần học và làm theo Bác được thể hiện rõ qua phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Từ thực tế công việc, nhiều cán bộ, công nhân viên, người lao động chủ động tìm tòi, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn phát sinh, cải tiến phương pháp làm việc, hợp lý hóa sản xuất. Cùng với đó, ý thức chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động được chú trọng, trở thành yêu cầu thường xuyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc - Binh đoàn 19 tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức An toàn, vệ sinh lao động” trong Công đoàn Quân đội lần thứ III, năm 2026, là một minh chứng. Hưởng ứng cuộc thi, Binh đoàn 19 có 3.471 cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia; nhiều đơn vị có tỷ lệ tham gia trên 90% quân số. Kết quả, Binh đoàn có 2 cá nhân đạt giải nhì và giải khuyết khích. Thông qua cuộc thi, kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động được củng cố, góp phần nâng cao ý thức nhận diện, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong quá trình làm việc. Việc chủ động tìm hiểu quy định, xử lý tình huống cũng góp phần hình thành tác phong làm việc nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân và tập thể. Qua đó, tinh thần học và làm theo Bác được thể hiện từ những yêu cầu cụ thể, thiết thực trong lao động hằng ngày.

Những chuyển biến từ việc học và làm theo Bác được thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đơn vị. Trong 6 tháng năm 2026, Binh đoàn 19 nhập khẩu và mua thương mại 3.851.526 tấn than, đạt 66% kế hoạch; tiêu thụ 7.697.913 tấn than đầu nguồn, đạt 60% kế hoạch. Doanh thu đạt 18.300 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 660 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch; nộp ngân sách 2.033 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 25,12 triệu đồng/người/tháng, bằng 108% kế hoạch.

Trên nền tảng đó, Binh đoàn 19 tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và sản xuất, góp phần tối ưu hóa quy trình, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời, Binh đoàn tập trung triển khai các dự án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển lâu dài, trong đó có dự án Nhà máy nhiệt điện Đông Bắc tại xã Tây Yên Tử, TP Bắc Ninh và các dự án khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản bôxít, titan tại tỉnh Lâm Đồng…

Công ty 91-Binh đoàn 19 bàn giao nhà tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Khê, TP Quảng Ninh

Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh và quốc phòng, Binh đoàn 19 chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn. Trong 6 tháng năm 2026, đơn vị triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trường học vùng biên, nhà văn hóa, trạm y tế; chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 84,5 tỷ đồng. Những việc làm thiết thực ấy góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Thực tiễn cho thấy, học và làm theo Bác ở Binh đoàn 19 không dừng ở việc học tập, quán triệt, mà đã được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ, từng vị trí công tác. Từ ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm trong lao động đến tinh thần chủ động, sáng tạo và sẻ chia với cộng đồng, những việc làm cụ thể đang góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động có bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là nền tảng để Binh đoàn tiếp tục giữ vững kỷ luật, phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.