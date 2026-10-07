Đà Nẵng: Xe tải chở thép lật chắn ngang đường sau va chạm

Hai xe tải va chạm trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn Đà Nẵng khiến xe chở thép bị lật.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 6/10, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải vừa xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Hòa Xuân, khiến một phương tiện bị lật.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 76H-072.07 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khi đến Km 939+550 (gần nút giao quốc lộ 1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa), xe này va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 37H-165.76.

Vụ tai nạn khiến hai tài xế bị thương, phần đầu của hai phương tiện hư hỏng nặng. Riêng xe tải biển kiểm soát 76H-072.07 bị lật chắn ngang đường, khiến số thép ống trên thùng xe đổ tràn xuống mặt đường.

Sự cố khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt để điều tiết, phân luồng qua vị trí xảy ra tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn thẳng, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, nằm ngoài khu đông dân cư. Vị trí va chạm là ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu và biển báo giao thông đang hoạt động bình thường.