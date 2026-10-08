Đẩy nhanh đầu tư, lắp đặt điều hòa trường học

Nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn cho học sinh, thành phố Quảng Ninh quyết định đầu tư, lắp đặt miễn phí điều hòa tại các cơ sở giáo dục công lập. Chủ trương này không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, mà còn bảo đảm công bằng trong giáo dục, để học sinh ở mọi địa bàn đều có thêm những điều kiện thuận lợi trong học tập.

Trường THPT Đông Thành (phường Đông Mai) là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên của thành phố hoàn thành lắp đặt điều hòa cho các phòng học trước khi bước vào năm học 2026-2027.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đề xuất lắp đặt 8.420 điều hòa, gồm 7.239 điều hòa tại các cơ sở giáo dục cấp xã và 1.181 điều hòa tại các trường, đơn vị thuộc Sở, tổng kinh phí gần 187 tỷ đồng. Đến ngày 6/10, toàn thành phố đã có 1.650 máy điều hòa được lắp đặt, trong đó ở cấp xã là 1.415 máy và khối các trường thuộc Sở 235 máy.

Ghi nhận thực tế cho thấy, một số trường khối THPT đã hoàn thành sớm ngay từ cuối tháng 8, đầu tháng 9, như: THCS&THPT Quan Lạn (đặc khu Vân Đồn), THPT Cô Tô (đặc khu Cô Tô), THPT Quảng Hà (xã Quảng Hà), THPT Đông Thành (phường Đông Mai), THCS&THPT Hoành Mô (xã Hoành Mô), THPT Minh Hà (phường Phong Cốc), THPT Hoàng Hoa Thám (phường Hoàng Quế)...

Trong đó, Trường THPT Đông Thành là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên của thành phố hoàn thành lắp đặt điều hòa cho các phòng học, với 23 thiết bị, tổng kinh phí 489 triệu đồng. Việc đầu tư được nhà trường đề xuất trên nhu cầu thực tế, tận dụng những thiết bị còn sử dụng tốt, đồng thời thay thế điều hòa đã cũ, xuống cấp và bổ sung cho các phòng còn thiếu. Qua đó, vừa cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, vừa bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Em Nguyễn Hoàng Nam (lớp 12A2, Trường THPT Đông Thành), cho biết: Những năm học trước, lớp không có điều hòa nên trong những ngày thời tiết nóng bức, phòng học khá bí và ngột ngạt. Giờ lớp học có điều hòa mát, chúng em có điều kiện học tập tốt hơn, nhất là với học sinh cuối cấp sẽ phải tập trung ôn luyện nhiều hơn.

Giờ ra chơi của các em học sinh Trường TH&THCS Việt Hưng (phường Việt Hưng).

Đến thời điểm này, 25/54 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc đầu tư, lắp đặt điều hòa theo kế hoạch. Trong số này có nhiều địa bàn có khối lượng tương đối lớn, như: Phường Mạo Khê 290 máy, phường Quảng Yên 199 máy, xã Quảng Tân 198 máy, xã Quảng Hà 397 máy, phường Hoàng Quế 101 máy, phường Hồng Gai 139 máy, phường Móng Cái 1 với 128 máy...

Việc đưa điều hòa vào các phòng học tạo thay đổi trực tiếp đối với điều kiện dạy và học, nhất là trong những thời điểm thời tiết nắng nóng. Tại phường Việt Hưng, hiện toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn đều đã lắp xong điều hòa cho các phòng học còn thiếu, hoặc điều hòa cần được thay thế do hỏng hóc.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Việt Hưng (phường Việt Hưng), cho biết: Nhà trường có khoảng 1.570 học sinh với 39 lớp học, hiện trường đã được lắp mới 21 máy điều hòa với công suất 18.000 BTU/máy. Nhà trường cũng phân công giáo viên, học sinh quản lý, sử dụng thiết bị đúng quy định, đồng thời tuyên truyền để phụ huynh cùng phối hợp bảo quản, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư.

Hiện toàn bộ các trường học trên địa bàn phường Việt Hưng đều đã được lắp đặt điều hòa miễn phí theo chủ trương của thành phố (Ảnh: Trường Mầm non Việt Hưng cung cấp).

Bên cạnh những địa bàn đã hoàn thành, khối lượng công việc còn lại vẫn khá lớn. Trong tổng số 8.420 điều hòa theo kế hoạch, mới có 1.650 điều hòa đã lắp đặt. Số còn lại các địa phương đang thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện dự toán hoặc chuẩn bị triển khai. Tại phường Móng Cái 2, kế hoạch đầu tư 96 điều hòa đang ở bước tổ chức mời thầu, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Phường Móng Cái 3 có kế hoạch 104 điều hòa, hiện đang hoàn thiện dự toán gói thầu. Đặc khu Vân Đồn có kế hoạch lắp đặt 478 điều hòa trong quý IV/2026, đặc khu Cô Tô cũng dự kiến triển khai trong quý IV/2026...

Cùng với đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, đấu thầu và lắp đặt, các địa phương, đơn vị cần bám sát tiến độ từng gói thầu, từng trường, từng phòng học; kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc hoàn thành đồng bộ chương trình không chỉ bảo đảm mục tiêu về tiến độ đầu tư, mà quan trọng hơn là đưa thiết bị vào sử dụng thực tế, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh ở cả khu vực đô thị, nông thôn, miền núi và hải đảo.