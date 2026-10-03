Giáo dục nghề nghiệp đổi mới, hút tuyển sinh

Nghị quyết số 71-NQTW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra yêu cầu cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp (GDNN), nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo…

Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh hiện có 77 lớp với 2.225 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng. Năm nay, nhà trường đã tuyển vượt tất cả chỉ tiêu tuyển sinh của các hệ. Để tạo ra những chuyển biến trong tuyển sinh, trường đã tích cực sử dụng các phương pháp dạy học mới, khai thác tối đa các thiết bị sẵn có, ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo vào việc xây dựng bài giảng, quản lý người học.

Trường cũng tăng cường ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với các tập đoàn lớn, chuỗi khách sạn 5 sao và các khu du lịch cao cấp để triển khai mô hình đào tạo song hành. Doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào việc xây dựng giáo trình, cử chuyên gia tham gia giảng dạy và cung cấp môi trường thực hành hiện đại cho sinh viên. Sự liên kết này giúp người học được tiếp cận với công nghệ và quy trình làm việc thực tế.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh thảo luận nhóm.

Đồng chí Tô Xuân Lợi, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, cho biết: Đứng trước yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ lao động kỹ thuật được đào tạo bài bản để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp FDI và các ngành công nghiệp, dịch vụ đang phát triển, nhà trường được giao nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở cả ba trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Công tác tuyển sinh bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động và doanh nghiệp. Chất lượng đầu ra sẽ hướng tới đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư FDI.

Những năm qua, mạng lưới cơ sở đào tạo từng bước được rà soát, sắp xếp, củng cố, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của thành phố. Theo Sở GD&ĐT, hiện, trên địa bàn thành phố đã có 28 cơ sở GDNN và cơ sở có đăng ký hoạt động GDNN, gồm 2 cơ sở đại học, 6 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 2 trung tâm GDNN-GDTX và 16 cơ sở khác có đăng ký hoạt động GDNN. Tính riêng giai đoạn 2022-2025, các cơ sở GDNN của Quảng Ninh đã tuyển sinh trên 100.000 người; tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp đạt khoảng 79%, một số ngành đạt trên 90%.

Thành phố đã định hướng phát triển Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh thành cơ sở nòng cốt đào tạo nhân lực kỹ thuật, tay nghề cao. Bên cạnh đó, đã thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh, góp phần phát triển tài năng, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng con người Quảng Ninh toàn diện. Đối với Trường Đại học Hạ Long tiếp tục được phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế mũi nhọn.

Đại diện Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ chương trình phối hợp năm học 2026-2027 với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh.

UBND thành phố ban hành các kế hoạch quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực, gồm: Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng giai đoạn 2026-2030; kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng năm 2026; kế hoạch hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tư nhân ở Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030. Nhờ đó, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đến nay, Quảng Ninh đã có 235 sinh viên/vạn dân, cao hơn 20 sinh viên/vạn dân so với cả nước. Đặc biệt, Trường Đại học Hạ Long xếp thứ hạng 87 trong tốp trường đại học Việt Nam năm 2025, tăng 8 bậc so với năm 2024. Với những giải pháp bài bản, chủ động nhằm phát triển GDNN, Quảng Ninh đang tạo tiền đề vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.