Ưu tiên mở rộng hoạt động giáo dục STEM

Giáo dục STEM đang từng bước tạo nên những không gian học tập sáng tạo tại các trường học ở Quảng Ninh.

Học sinh Trường THPT Vũ Văn Hiếu thuyết trình các sản phẩm trong chuyên đề “Ý tưởng khoa học – STEM – Khoa học kỹ thuật”. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Cuối tháng 10 vừa qua, Trường THPT Vũ Văn Hiếu (phường Hà Tu) tổ chức chuyên đề “Ý tưởng khoa học - STEM - Khoa học kỹ thuật” với chủ đề “Cuộc sống xanh - Công nghệ số”. 60 sản phẩm khoa học kỹ thuật và poster được chuẩn bị công phu. Nhiều sản phẩm hướng đến giải quyết những vấn đề gần gũi trong đời sống như ghế thông minh di động dành cho người cao tuổi, cảm biến chống cháy, cầu Parabol thủy lực, giải pháp nâng cao nhận thức về lừa đảo công nghệ cao trong học sinh, sách nói về khu di tích danh thắng Yên Tử, bảng tuần hoàn thông minh... Mỗi sản phẩm là một cách tiếp cận riêng, cho thấy sự chủ động của học sinh trong tìm tòi, vận dụng kiến thức để hiện thực hóa ý tưởng.

Em Vũ Tuấn Dũng, học sinh lớp 10A8, chia sẻ: “Tham gia hoạt động này, chúng em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào xây dựng ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm. Trong quá trình thực hiện, chúng em phải tìm hiểu thêm nhiều kiến thức, trao đổi với các bạn, cùng nhau thử nghiệm và điều chỉnh những phần chưa phù hợp. Em thấy học STEM rất thú vị vì kiến thức không còn chỉ nằm trong sách vở mà được ứng dụng vào những sản phẩm cụ thể, có thể phục vụ cuộc sống”.

Còn tại Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long), việc tiếp cận công nghệ hiện đại được hỗ trợ bởi hệ thống phòng thực hành STEM đồng bộ. Đây là một trong 3 trường học trên địa bàn thành phố được trang bị phòng thực hành STEM theo tiêu chuẩn quốc tế, với diện tích mỗi phòng từ 80-120m², kinh phí đầu tư trên 3 tỷ đồng. Hệ thống thiết bị gồm robot, công nghệ Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến thông minh và các công cụ lập trình, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp khám phá, thử nghiệm và làm quen với những công nghệ đang được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn.

Học sinh Trường THCS Trọng Điểm học tập trong phòng thực hành STEM tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động STEM, từ tích hợp trong các tiết học đến sinh hoạt câu lạc bộ và các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội kết nối kiến thức giữa các môn học, thực hành kỹ năng, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trọng Điểm, cho biết: Nhà trường sẽ phát triển giáo dục STEM theo hướng học đi đôi với hành. Chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động trải nghiệm để học sinh tự thiết kế, chế tạo các sản phẩm gắn với đời sống. Thông qua đó, sẽ hình thành tư duy khoa học, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho các học trò.

Nhận thức rõ vai trò của giáo dục STEM trong phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, ngành Giáo dục Quảng Ninh đang từng bước mở rộng hoạt động này tại các nhà trường. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã đưa nội dung STEM vào kế hoạch giáo dục nhà trường; các tổ, nhóm chuyên môn nghiên cứu tích hợp kiến thức liên môn, STEM vào kế hoạch bài dạy. Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng đội ngũ giáo viên STEM nòng cốt, tạo nền tảng để tổ chức các hoạt động dạy học ngày càng bài bản, hiệu quả. Toàn ngành cũng phối hợp với Tập đoàn Petrovietnam hoàn thành trang bị 3 phòng thực hành STEM theo chuẩn quốc tế tại Trường THPT Cẩm Phả, THPT Uông Bí và THCS Trọng Điểm. Năm học này, toàn ngành đang phấn đấu có 116 cơ sở giáo dục phổ thông được trang bị phòng thực hành STEM, tiếp tục mở rộng điều kiện học tập, nghiên cứu và trải nghiệm cho học sinh.

Với định hướng đúng đắn và sự đầu tư đồng bộ, giáo dục STEM tại Quảng Ninh đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo của học sinh, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.