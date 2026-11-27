Giáo dục Quảng Ninh thích ứng với kỷ nguyên số

Việc đưa công nghệ vào quản lý, giảng dạy và học tập đang từng bước tạo chuyển biến trong hoạt động của các nhà trường, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh. Đây cũng là hướng đi quan trọng để Quảng Ninh xây dựng nền giáo dục hiện đại, thích ứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Tiết học Ngữ văn 8 do cô giáo Mạc Thị Nga, Trường THCS Lê Văn Tám (phường Hồng Gai), sinh động hơn nhờ tích hợp AI vào bài giảng.

Khi công nghệ tiếp sức cho dạy và học

Một tiết học Ngữ văn 8 do cô giáo Mạc Thị Nga, Tổ Văn - Sử - Địa, Trường THCS Lê Văn Tám (phường Hồng Gai) giảng dạy mở ra đầy cuốn hút với tiếng sáo trúc du dương do chính học sinh biểu diễn, tiếp nối là những làn điệu ca Huế ngọt ngào, sâu lắng. Âm nhạc hòa quyện cùng văn chương tạo nên không gian cảm thụ nghệ thuật giàu cảm xúc, giúp học sinh hình dung rõ hơn vẻ đẹp của tác phẩm, đồng thời bồi đắp tình yêu, sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Để bài giảng thêm sinh động, bên cạnh việc đưa những trải nghiệm thực tế vào lớp học, cô Nga còn ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế bài giảng, xây dựng nội dung và học liệu minh họa. Theo cô giáo Nga: Những hình ảnh trực quan, sinh động cùng tư liệu được chọn lọc sẽ giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận, mở rộng cách thức tương tác giữa giáo viên và học sinh, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn.

Còn tại Trường Tiểu học và THCS Hà Tu (phường Hà Tu), một cuộc thi làm video với chủ đề “MC tài năng” vừa được phát động đã nhanh chóng thu hút sự hưởng ứng của đông đảo học sinh ở các khối lớp. Với hình thức thể hiện linh hoạt, nội dung phong phú, cuộc thi tạo cơ hội để các em học sinh phát huy khả năng dẫn chương trình, kỹ năng giao tiếp, sự tự tin trước ống kính và năng lực sáng tạo trên nền tảng số.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Hà Tu được giáo viên hướng dẫn kỹ năng làm chủ công nghệ AI trong kỷ nguyên số.

Với chủ đề “Văn hóa Vùng mỏ và văn hóa Hà Tu”, em Vũ Ngọc Mai, học sinh lớp 9A2, cùng bạn thực hiện video với sự hỗ trợ của các công cụ AI. Mai chia sẻ: Công nghệ giúp chúng em thể hiện ý tưởng sáng tạo, đưa nét đẹp văn hóa địa phương đến gần hơn với người xem, đồng thời rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc thông tin, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ vào học tập.

Tại Trường Tiểu học và THCS Hà Tu việc ứng dụng công nghệ số và AI đang từng bước được đưa vào các hoạt động giáo dục, gắn với phát triển năng lực và khơi dậy sự chủ động, sáng tạo của học sinh. Nhà trường tổ chức nhiều sân chơi để các em vận dụng kiến thức, kỹ năng công nghệ vào thực tiễn, tiêu biểu như các cuộc thi làm video với chủ đề “Tết ấm trao yêu thương”, “Giới thiệu cuốn sách em yêu thích”, “Tự hào thành phố Quảng Ninh”. Cùng với đó, các câu lạc bộ công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, STEM... được duy trì, tạo môi trường để học sinh khám phá sở trường, phát triển tư duy và khả năng sáng tạo. Việc gắn công nghệ với các hoạt động trải nghiệm, thực hành đang giúp học sinh tiếp cận công nghệ một cách tự nhiên, có định hướng, từng bước hình thành kỹ năng khai thác và sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long thi robocon tại Trại hè Hùng Vương lần thứ XX năm 2026. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Xây dựng nền tảng cho giáo dục số

Thực tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Quảng Ninh cho thấy, công nghệ đang từng bước hiện diện trong nhiều hoạt động thường nhật. Hệ thống quản lý trường học trực tuyến, học bạ số, sổ điểm điện tử góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối thông tin giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh. Thư viện điện tử, kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi trực tuyến tạo thêm nguồn tài nguyên phục vụ dạy học, ôn tập và tự học.

Theo thống kê của ngành Giáo dục thành phố, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn sử dụng hệ thống quản lý trường học trực tuyến và có khả năng tổ chức dạy học trực tuyến; 100% cơ sở đạt mức chuyển đổi số từ mức 2 trở lên, trong đó 50% đạt mức 3. Thành phố cũng đang thí điểm dạy học trực tuyến liên trường nhằm hỗ trợ những địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo còn thiếu giáo viên cục bộ. Đây là giải pháp có ý nghĩa thiết thực, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực nhà giáo, thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các khu vực.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh sáng tạo robot. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT: Năm học 2025-2026 vừa qua, ngành đã thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo tại 118 cơ sở giáo dục. Trong 9 tháng năm 2026, hơn 6.000 cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn ứng dụng AI trong quản lý và giảng dạy. Những hoạt động này góp phần hình thành nhận thức, kỹ năng cần thiết để giáo viên và học sinh sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong thời gian tới, ngành GD&ĐT thành phố cũng xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu và ứng dụng AI trong quản trị, dạy học; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá; nâng cao năng lực số cho giáo viên và học sinh. Trong đó, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, phát triển học liệu số, trường học số, hồ sơ học tập số được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho quản lý giáo dục dựa trên dữ liệu và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.