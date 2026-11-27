Học sinh Trường THPT Cẩm Phả sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên

Từ những câu chuyện gần gũi trong môi trường học đường, nhóm học sinh lớp 11A13, Trường THPT Cẩm Phả, đã sáng tạo video “Dưới bóng ẩn danh”, phản ánh những góc khuất của bạo lực mạng, đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của mỗi người khi tham gia không gian số. Sản phẩm xuất sắc giành giải B tại cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên”.

Lấy cảm hứng từ thực trạng tin giả, thông tin sai sự thật và những hành vi lợi dụng mạng xã hội để công kích, bôi nhọ người khác, nhóm học sinh lớp 11A13 Trường THPT Cẩm Phả gồm: Lưu Anh Thư, Phạm Thùy Anh, Trần Phạm Hải Yến, Đỗ Hồng Anh và Vũ Ánh Ngọc đã xây dựng một câu chuyện có nhiều tình tiết bất ngờ.

Nhân vật trung tâm là Ngọc Hoa, một nữ sinh có vẻ ngoài cá tính, thường xuyên bị Tú Linh cùng nhóm bạn chế giễu, mỉa mai và bắt nạt trong trường học. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở những xích mích giữa bạn bè, nhưng sau đó, những hình ảnh mang nội dung bôi nhọ Hoa bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội từ một tài khoản ẩn danh, nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền rộng rãi.

Các nhân vật trong video "Dưới bóng ẩn danh" do nhóm học sinh Trường THPT Cẩm Phả sáng tạo.

Khi sự việc bị phát hiện, Tú Linh trở thành đối tượng nghi vấn do có mâu thuẫn với Hoa trước đó. Nhà trường phối hợp với lực lượng Công an truy tìm dấu vết trên không gian mạng. Tuy nhiên, sự thật bất ngờ là chính Ngọc Hoa đã tạo bài đăng để trả đũa nhóm bạn từng bắt nạt mình. Hành động xuất phát từ sự ấm ức cá nhân cuối cùng cũng bị phát giác, buộc Hoa phải chịu trách nhiệm.

Cách xây dựng tình huống đảo chiều giúp video vượt ra ngoài câu chuyện bắt nạt, tung tin sai sự thật, đặt ra vấn đề về ranh giới giữa người bị tổn thương và người gây tổn thương, giữa quyền bày tỏ cảm xúc và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Bởi một bài viết hay hình ảnh chia sẻ thiếu suy nghĩ cũng có thể gây tổn hại đến danh dự, tâm lý và cuộc sống của người khác.

Thông qua câu chuyện, nhóm học sinh muốn khắc họa gần gũi hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an trên mặt trận bảo vệ an ninh mạng. Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, các chiến sĩ còn âm thầm đấu tranh với những hành vi vi phạm trên không gian mạng bằng nghiệp vụ, sự kiên trì và khả năng ứng dụng công nghệ.

Học sinh Lưu Anh Thư, đội trưởng nhóm sáng tạo, cho biết: Để hoàn thiện phim “Dưới bóng ẩn danh”, nhóm mất khoảng 6 tháng thực hiện các công đoạn từ tìm tư liệu, xây dựng kịch bản, chuẩn bị đạo cụ, diễn xuất đến quay và dựng phim. Riêng kịch bản được đầu tư trong 4 tháng, qua nhiều lần trao đổi, chỉnh sửa nhằm tạo nên câu chuyện gần gũi với học sinh, đồng thời phản ánh rõ những vấn đề nhức nhối trên không gian mạng.

Video "Dưới bóng ẩn danh" của nhóm học sinh Trường THPT Cẩm Phả đoạt giải B Cuộc thi sáng tạo Video/Clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Từ ý tưởng trong môi trường học đường, nhóm học sinh lớp 11A13 đã tạo nên sản phẩm giàu ý nghĩa xã hội. “Dưới bóng ẩn danh” gửi gắm thông điệp rằng mỗi tài khoản mạng đều gắn với một con người thật, cần được tôn trọng. Bảo vệ sự bình yên trên không gian số không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn bắt đầu từ ý thức và hành động văn minh của mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ.

Cô Trần Thị Minh Hương, Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Phả, cho biết: Nhà trường chú trọng xây dựng các sân chơi sáng tạo, khuyến khích học sinh ứng dụng công nghệ số để sản xuất sản phẩm truyền thông về lịch sử, văn hóa quê hương và truyền thống Vùng mỏ. Đoàn trường cũng định hướng, hỗ trợ các em phát triển ý tưởng, tham gia các cuộc thi, qua đó phát huy năng lực và lan tỏa góc nhìn của thế hệ trẻ đến cộng đồng.

Năm 2026, học sinh Trường THPT Cẩm Phả đạt 1 giải B, 1 giải khuyến khích cấp quốc gia tại cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” và giải Ba tại cuộc thi video ngắn “Quảng Ninh - Một tầm vóc mới”. Những sản phẩm sáng tạo không chỉ giúp học sinh thể hiện năng lực tư duy mà còn mở ra cách tiếp cận giáo dục sinh động, để những bài học về pháp luật, đạo đức và trách nhiệm công dân được truyền tải bằng chính ngôn ngữ của người trẻ.