Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Từ đổi mới phương thức lãnh đạo đến những “mùa quả ngọt”

Bằng việc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Trường THCS Lê Hồng Phong đã tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng giáo dục. Những kết quả nổi bật và thành tích của nhà trường đã đạt được trong năm học 2025-2026 là minh chứng cho cách làm bài bản, quyết liệt và sát thực tiễn của cấp ủy nhà trường.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, thích ứng yêu cầu mới

Đảng bộ Trường THCS Lê Hồng Phong hiện có 84 đảng viên, sinh hoạt tại 3 tổ đảng. Bước vào giai đoạn mới, đặc biệt sau khi thực hiện sáp nhập, tổ chức lại mạng lưới trường học, Trường THCS Lê Hồng Phong đứng trước những yêu cầu mới cả về quy mô, cơ cấu tổ chức và chất lượng quản trị. Sự thay đổi này đặt ra đòi hỏi cấp thiết đối với Đảng bộ: phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, đồng thời thích ứng linh hoạt với mô hình quản lý mới, số lượng học sinh và đội ngũ tăng lên; yêu cầu phân công, điều hành và kiểm tra ngày càng phức tạp hơn.

Điểm đáng chú ý trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ là không tách rời công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ giáo dục. Từ việc quán triệt nghị quyết, giáo dục chính trị, tư tưởng đến sinh hoạt chuyên đề, kiểm tra, giám sát đều hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có trách nhiệm, từ đó tạo động lực nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết; các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, chú trọng mô hình “Chi bộ bốn tốt” và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Đảng bộ tổ chức các chuyên đề gắn chuẩn mực đạo đức cách mạng của nhà giáo với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, yêu cầu nêu gương của cán bộ, đảng viên không chỉ dừng ở nhận thức mà được cụ thể hóa trong công việc hằng ngày.

Tiết báo cáo chuyên đề ứng dụng công nghệ AI của nhà trường.

Từ cách làm ấy, vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên được thể hiện ngày càng rõ trong đổi mới chuyên môn. Đảng bộ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, yêu cầu mỗi đảng viên tiên phong tự trang bị ít nhất một kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc. Tổ Toán – Tin – Công nghệ trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng AI vào thiết kế kế hoạch bài dạy, phát triển kho học liệu số.

Cách làm này cho thấy chuyển đổi số không chỉ được xác định là yêu cầu về công nghệ, mà trở thành một nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong bối cảnh sau sáp nhập, khi khối lượng công việc tăng lên và yêu cầu quản trị nhà trường ngày càng cao, việc ứng dụng công nghệ và AI càng trở thành giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng dạy học. Khi cán bộ, đảng viên tiên phong đổi mới, phong trào đổi mới phương pháp dạy học sẽ được lan tỏa, từng bước trở thành nhu cầu tự thân của đội ngũ giáo viên, tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong nhà trường.

Tiết dạy của giáo viên ứng dụng công nghệ AI của nhà trường.

Lấy chất lượng giáo dục làm thước đo

Hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện trước hết qua chất lượng giáo dục. Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đạt 37 giải ở các môn giáo dục mũi nhọn, trong đó có 5 giải Toán, 8 giải Lịch sử và Địa lý, 3 giải Khoa học tự nhiên, 5 giải Ngữ văn, 6 giải Tiếng Anh, cùng các giải ở Tiếng Trung, Tin học, Công nghệ, Giáo dục công dân và Khoa học kỹ thuật.

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong còn đạt nhiều giải quốc tế, quốc gia ở các lĩnh vực khác nhau: 1 Huy chương Vàng Lập trình Tin học vòng Châu Á tại Singapore; 1 Huy chương Bạc tại Liên hoan Khiêu vũ thể thao thế giới “Hanoi Stars Dance Festival 2026”; 1 Huy chương Đồng tại giải Dancesport Cup quốc gia Thăng Long; 1 giải Ba quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; 2 giải Khuyến khích toàn quốc cuộc thi “Trạng nguyên tuổi 13”; giải Triển vọng toàn quốc cuộc thi “Thắp sáng ngôi sao buổi sớm”; 1 học sinh đạt giải xuất sắc cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Ngoài ra, học sinh nhà trường giành 25 Huy chương Vàng, 54 Huy chương Bạc, 79 Huy chương Đồng và 59 giải Khuyến khích tại Olympic các môn chuyên dành cho học sinh THCS lần thứ 3 năm 2026. Kết quả thi IOE cấp quốc gia: 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 4 giải Đồng, 3 giải Khuyến khích. Có 1 học sinh đạt Huy chương Bạc cuộc thi “Yoshine Music Festival” toàn quốc khu vực miền Bắc và Huy chương Bạc Liên hoan nghệ thuật Việt Nam 2026. Các em cũng đạt nhiều kết quả tại các sân chơi về an toàn giao thông, sáng kiến bảo đảm trật tự trường học, Tin học trẻ...

Đây không phải những kết quả đơn lẻ mà là minh chứng cho quá trình nhà trường kiên trì xây dựng chất lượng giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực, sở trường, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Đáng chú ý, thành tích trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tiếp tục khẳng định hiệu quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy nhà trường. Học sinh toàn trường đã mang về nhiều “trái ngọt” với 387 học sinh đỗ vào các trường THPT công lập; nhiều em giành vị trí cao tại kỳ thi vào các trường THPT chuyên, gồm: Thủ khoa và Á khoa chuyên Tiếng Anh; Á khoa chuyên Hóa học; Á khoa chuyên Ngữ văn; Tam khoa chuyên Ngữ văn.

Học sinh của Trường THCS Lê Hồng Phong trong buổi lễ vinh danh của phường Hạ Long.

Nhà trường được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam vinh danh và trao Cúp vàng cùng chứng nhận “Đơn vị tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ Việt Nam năm 2025” và “Biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam năm 2025”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo và hiệu quả của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường, tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong trong đổi mới giáo dục, ứng dụng khoa học – công nghệ vào giảng dạy và quản lý, không ngừng phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chi bộ Trường THCS Lê Hồng Phong được Ban Thường vụ Đảng ủy phường tặng Giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Đằng sau những con số, những “mùa bội thu” ấy là sự chỉ đạo đồng bộ từ cấp ủy đến Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn và từng giáo viên. Đảng ủy Trường THCS Lê Hồng Phong đã quan tâm lãnh đạo việc tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ; quan tâm công tác phân luồng học sinh khối 9, chuẩn bị cho các kỳ thi; đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng và xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Đồng chí Hoàng Thị Phương Hoa – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhận cúp và các danh hiệu tiêu biểu.

Cùng với các hoạt động học tập, nhà trường duy trì nhiều phong trào giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, bảo vệ trẻ em và sử dụng mạng xã hội. 100% chi đội thực hiện phong trào “Trường sạch, lớp đẹp”, xây dựng thư viện lớp thân thiện; học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, văn hóa, thể thao và thiện nguyện.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tạo môi trường để học sinh phát triển năng khiếu, thể chất và tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Nhiều học sinh được tuyển chọn vào đội bóng của phường tham dự giải cấp tỉnh; 9 học sinh được lựa chọn tham gia giải bơi cấp tỉnh. Các hoạt động “Bạn giúp bạn”, “Nuôi lợn đất”, “Tết ấm trao yêu thương” góp phần giáo dục tinh thần tương thân tương ái, biết chia sẻ với bạn bè có hoàn cảnh khó khăn.

Đó cũng là cách nhà trường cụ thể hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, để mỗi học sinh không chỉ có kiến thức mà còn có kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Từ những kết quả đạt được có thể thấy, sức mạnh của Đảng bộ Trường THCS Lê Hồng Phong trước hết nằm ở việc xác định đúng trọng tâm lãnh đạo: xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ nhà giáo trách nhiệm, tiên phong và đổi mới; lấy chất lượng giáo dục, sự phát triển toàn diện của học sinh làm kết quả cuối cùng của quá trình lãnh đạo.

Trong bối cảnh sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ không chỉ là duy trì thành tích, mà còn phải tạo được sự ổn định về tổ chức, sự đồng thuận trong đội ngũ và sự thống nhất trong mục tiêu phát triển. Đây là thước đo quan trọng đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong nhà trường.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ quan tâm nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Trong năm học 2025-2026, Đảng ủy trường đã triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát đối với việc học tập nghị quyết, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn.

Đây là một trong những yếu tố tạo nên sự thống nhất trong hành động, giúp chủ trương của cấp ủy từng bước được cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng tổ chuyên môn, từng cán bộ, đảng viên và giáo viên.

Thời gian tới, Đảng ủy Trường THCS Lê Hồng Phong xác định tiếp tục lãnh đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và AI; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, đạo đức và kỹ năng sống; xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc.

Những mục tiêu ấy cho thấy tinh thần nhất quán của trường: thành tích hôm nay không phải đích đến cuối cùng mà là động lực để nhà trường tiếp tục nâng chuẩn chất lượng. Khi vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng được phát huy, khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự nêu gương trong công việc và khi đội ngũ nhà giáo cùng chung một mục tiêu vì học sinh, những “mùa quả ngọt” sẽ không chỉ được tạo nên từ những kỳ thi. Đó còn là những thế hệ học sinh trưởng thành với tri thức, bản lĩnh và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.