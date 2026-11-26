Nhân lực chất lượng cao: Động lực để thành phố phát triển bền vững

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long sau giờ học.

Tinh thần đó thực tế đã được nhất quán trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và được cụ thể hóa bằng những định hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương.

Như Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định về giải pháp phát triển nguồn nhân lực nêu rõ: “Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao...”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng xác định các khâu đột phá: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế số gắn với tăng nhanh quy mô, nâng cao chất lượng dân số và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”.

Hay như tại Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược Quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nêu: “Rà soát, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định liên quan đến việc thực hiện chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh”.

Nhìn lại những năm qua, có thể thấy, Quảng Ninh đã xây dựng nhiều chính sách để thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại thành phố. Cụ thể: Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn ban hành một số chính sách đặc thù theo ngành như: Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại Học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

Các chính sách được ban hành đã thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Sinh viên lớp Cắt gọt kim loại K9-3, Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh, thực hành trên máy tiện vạn năng.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chất lượng lao động, nguồn nhân lực của thành phố đã có sự chuyển biến, nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố đã tổ chức 453 lớp tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho 36.035 lượt CBCC; tổ chức 144 lớp đào tạo kỹ năng số cho 18.922 công nhân, người lao động tại doanh nghiệp và hợp tác xã.

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 1.100 hội nghị, lớp tập huấn và lớp "Bình dân học vụ số", thu hút trên 160.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố tăng từ 85,5% năm 2021 lên khoảng 87,8% đến hết tháng 6 năm 2026; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ tăng, đạt gần 43%. Số lao động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng từ khoảng 101.100 người năm 2021 lên hơn 122.000 người năm 2025.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh học trên máy tính.

Quảng Ninh xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ lâu dài và cần tiếp tục có những giải pháp đột phá. Chú trọng đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ lao động có trình độ, kỹ năng và khả năng thích ứng sẽ tạo động lực để thành phố phát triển nhanh, bền vững.