Đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong nghiên cứu khoa học

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh chú trọng tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên phát huy năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại phòng thực hành STEM của Trường THPT Bạch Đằng, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Ngô Thị Hồng Hạnh, học sinh khối 11 và khối 12 được trực tiếp tìm hiểu tính chất, ứng dụng của vật liệu kim loại, hợp kim và nguyên lý hoạt động của hệ thống điện. Thông qua các nhiệm vụ học tập theo nhóm, học sinh chủ động thực hành, trao đổi ý tưởng, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề đặt ra trong bài học. Đây cũng là cách nhà trường khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh.

Thầy Lại Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Bạch Đằng, cho biết: Nhà trường khuyến khích giáo viên phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, đam mê nghiên cứu khoa học; đồng thời hỗ trợ cơ sở vật chất, bố trí giáo viên hướng dẫn để các em hiện thực hóa ý tưởng. Nhờ đó, nhiều học sinh của trường đã tích cực tham gia và đạt giải tại các cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho thanh, thiếu niên.

Giờ học của học sinh Trường THPT Bạch Đằng tại phòng thực hành STEM.

Cùng với việc đẩy mạnh giáo dục STEM, các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ học sinh phát triển những ý tưởng sáng tạo thành các đề tài nghiên cứu khoa học. Năm học 2025-2026, Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố thu hút 100 dự án tham gia. Cả 3 dự án được lựa chọn dự thi cấp quốc gia đều đoạt giải, trong đó dự án “Rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh THPT khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)” của học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long xuất sắc đoạt giải nhất.

Một sân chơi khoa học khác cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia là cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng Quảng Ninh. Qua 10 lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút 1.280 đề tài tham dự, trong đó có 340 đề tài đoạt giải cấp thành phố, 15 đề tài đoạt giải toàn quốc. Nhiều sản phẩm sáng tạo hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực trong bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe học đường…

Sinh viên khoa Sư phạm trình bày đề tài trong Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Hạ Long năm học 2025-2026.

Ở bậc đại học, nghiên cứu khoa học ngày càng gắn với chuyên ngành đào tạo và thế mạnh địa phương. Tại cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Hạ Long năm học 2025-2026, nhóm sinh viên Khoa Sư phạm đoạt giải nhất với đề tài tích hợp giáo dục di sản hát Then của người Tày ở Bình Liêu vào hoạt động trải nghiệm STEM cho học sinh lớp 7. Sinh viên Đào Phương Linh, thành viên nhóm nghiên cứu, chia sẻ: Đề tài hướng tới đổi mới phương pháp dạy học gắn với bảo tồn di sản địa phương, đồng thời giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm và vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn.

Tiến sĩ Phan Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, cho biết: Nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyển biến tích cực, số đề tài đăng ký năm học vừa qua tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Nhà trường tiếp tục tăng cường khen thưởng, hỗ trợ kinh phí, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, địa phương và mở rộng hợp tác quốc tế; tạo thêm cơ hội để sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu, gắn kiến thức với thực tiễn.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh trình bày đề tài tại hội nghị Khoa học Sinh viên cấp trường lần thứ VIII, năm học 2025-2026.

Nhằm huy động thêm nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao KHCN, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh đã triển khai 40 chương trình hợp tác với sự tham gia của 191 doanh nghiệp cùng nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước. Qua đó, tạo thêm cơ hội để học sinh, sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KHCN của thành phố.