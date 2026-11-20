Với 475/477 (đạt tỷ lệ 95,19%) đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trước khi thông qua dự án Luật, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Việc sửa đổi, bổ sung 3 luật thuế nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng tại các nghị quyết của Đảng, đồng thời xử lý một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn, hoàn thiện chính sách thuế theo hướng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển giáo dục, y tế và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đối với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới.

Chính sách này được kế thừa từ Nghị quyết số 198/2025/QH15, nhằm tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp mới thành lập tích lũy nguồn lực, ổn định hoạt động và phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính phủ sẽ quy định cụ thể về chuyển tiếp ưu đãi, bảo đảm không làm gián đoạn quyền lợi của doanh nghiệp đang được hưởng chính sách.

Luật cũng bổ sung các khoản chi cho đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Quy định này hướng tới thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với số chi thêm cho nhóm lao động này.

Một chính sách mới khác là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chính sách cũng được áp dụng đối với cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn, nhằm bảo đảm bình đẳng giữa các loại hình cung cấp dịch vụ.

Theo báo cáo giải trình của Chính phủ, chính sách ưu đãi này có phạm vi tập trung vào thu nhập từ cung cấp suất ăn cho trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, với số giảm thu ngân sách tối đa ước tính khoảng 328,3 tỷ đồng mỗi năm.

Với 475/477 (đạt tỷ lệ 95,19%) đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Việc miễn thuế được kỳ vọng giúp các đơn vị cung cấp suất ăn có thêm nguồn lực giảm giá thành, nâng cao chất lượng bữa ăn, đầu tư trang thiết bị và bảo đảm an toàn thực phẩm. Để bảo đảm chính sách đi vào thực chất, việc hưởng ưu đãi phải gắn với hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Luật cũng bổ sung chính sách miễn thuế đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Phạm vi thu nhập được miễn, điều kiện áp dụng và cơ chế kiểm soát sẽ được Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm khoản thu nhập được ưu đãi phục vụ đúng mục đích giáo dục, đào tạo.

Miễn thuế đất giáo dục, tăng thuế đối với đất bỏ hoang

Đối với Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật bổ sung quy định miễn thuế đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo. Chính sách áp dụng đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, không phụ thuộc vào chủ thể sử dụng đất, đồng thời loại trừ diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đây là chính sách nhằm cụ thể hóa chủ trương ưu đãi về thuế đất đối với các cơ sở giáo dục trong nước, tạo điều kiện giảm chi phí đầu tư, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

Luật cũng bổ sung quy định miễn thuế đối với đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo Chính phủ, đây là nhóm đối tượng chưa được hưởng chính sách ưu đãi tương ứng về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong các quy định hiện hành.

Luật bổ sung mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Quy định này nhằm tăng cường điều tiết đối với hành vi sử dụng đất kém hiệu quả, hạn chế tình trạng đầu cơ, bỏ hoang đất, gây lãng phí nguồn lực.

Trong quá trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý quy định theo hướng thống nhất khái niệm đất bỏ hoang với pháp luật về đất đai; đồng thời bỏ quy định thuế suất đối với đất chưa sử dụng theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 7 để tránh trùng lặp.

Luật cũng điều chỉnh quy định về giá đất làm căn cứ tính thuế theo bảng giá đất với chu kỳ ổn định 3 năm, bảo đảm đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai.

Điều chỉnh ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng trong chính sách thuế

Đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cá nhân kinh doanh, tương ứng với chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Luật điều chỉnh ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế. Cụ thể, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu; cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thuế suất nhân với doanh thu.

Chính phủ được giao thẩm quyền điều chỉnh mức doanh thu này, đồng thời quy định thời gian tối thiểu áp dụng ổn định phương pháp tính thuế mà doanh nghiệp đã lựa chọn.

Việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ, cá nhân kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm chi phí tuân thủ và thủ tục hành chính.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Riêng quy định về ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027; quy định về thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang có hiệu lực từ ngày 1/7/2027; quy định về bảng giá đất làm căn cứ tính thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2028.