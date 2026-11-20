Sáng 20/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo Tờ trình, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của các cơ quan, quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khoản 5 Điều 6 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nội dung này dự kiến được trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường vào chiều 20/11; biểu quyết thông qua vào chiều 21/11.

Điều chỉnh thời gian trình Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bưu chính (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ hai sang Kỳ họp thứ ba để Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, thống nhất và đồng bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bố trí nội dung biểu quyết thông qua nghị quyết riêng về việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh do nội dung này đã được các cơ quan thống nhất thể hiện và trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp.

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội điều chỉnh thời gian thảo luận, thứ tự biểu quyết thông qua một số nội dung để phù hợp với tiến độ chuẩn bị và tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, trên cơ sở chủ trương đã được Quốc hội đồng ý tại Tờ trình số 338 ngày 4/11/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị bổ sung 5 nội dung để Quốc hội xem xét, quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ hai, gồm: việc thu thập thông tin khai báo của người nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; việc cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc; việc sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án do Binh đoàn 15 thực hiện; đề xuất kết thúc giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước Sông Than (tỉnh Ninh Thuận) và hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An); cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ hai với 467/469 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 93,59%.