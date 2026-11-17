Đẩy nhanh tiến độ đường bao biển khu vực vịnh Cửa Lục

Là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần mở rộng không gian đô thị khu vực trung tâm vịnh Cửa Lục, tuyến đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bang đang được tập trung triển khai thi công. Khi hoàn thành, công trình không chỉ tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực đô thị mà còn mở ra dư địa phát triển quỹ đất, dịch vụ và du lịch ven biển.

Công trường thi công dự án đường bao biển kéo dài.

Dự án đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (khu vực gần trụ P4 cầu Bãi Cháy), qua cầu Bình Minh đến cầu Bang có tổng chiều dài khoảng 7,4km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế rộng 40m, có vỉa hè hai bên, dải phân cách giữa, hệ thống cầu, kè phòng hộ phía biển và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Công trình đi qua địa bàn hai phường Hồng Gai và Cao Xanh, được chia thành 4 giai đoạn đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Hiện chủ đầu tư đang tập trung triển khai giai đoạn I, đoạn từ khu vực Khu đô thị FLC Hà Khánh đến cầu Bang, dài khoảng 1,65km. Đây là đoạn tuyến có nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp, nhất là xử lý nền đất yếu, thi công hai cầu vượt kênh và hệ thống kè phòng hộ phía biển. Đến nay, công tác đào nền đã thực hiện khoảng 1,3km, với khối lượng hơn 100.000m³, đạt khoảng 70%; khối lượng đắp cát nền đường đạt 11.000m³. Hạng mục xử lý nền đất yếu đã hoàn thành 9/9 cọc thử xi măng đất; thi công 15/17 cọc thử kè dự ứng lực, với tổng chiều dài 263/307m. Đối với hệ thống kè, đã triển khai 75/1.203 cọc đại trà SW600B, tương ứng chiều dài 1.125/23.148m. Tại cầu số 6, nhà thầu đã thi công 13/27 cọc khoan nhồi.

Anh Phan Văn Đoài, đại diện nhà thầu Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68, cho biết: "Nhà thầu đang tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công, tập trung vào các hạng mục phức tạp như xử lý nền đất yếu và thi công kè bao biển nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn do phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế, biện pháp và trình tự thi công cọc đất gia cố xi măng, cọc cừ. Bên cạnh đó, tại một số vị trí xuất hiện lớp đất lẫn đá hòn, đá tảng, đá xô bồ, đòi hỏi phải nghiên cứu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp".

Hiện nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục phức tạp như xử lý nền đất yếu và thi công kè bao biển.

Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức lại các mũi thi công, tận dụng thời tiết thuận lợi để nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian và nguồn lực. Mục tiêu đến hết năm 2026 hoàn thành toàn bộ phần hạ bộ của hai cầu, xử lý nền đất yếu và hoàn thành 50% khối lượng thi công kè bao tuyến.

Cùng với giai đoạn I, các phần việc tiếp theo của dự án cũng đang được triển khai theo lộ trình. Giai đoạn II, đoạn tuyến dài khoảng 0,6km thuộc địa bàn phường Hồng Gai, đã được bàn giao mặt bằng ngày 26/10 và khởi công ngày 28/10 vừa qua. Gói thầu xây lắp có giá trị hơn 282,6 tỷ đồng, thời gian thi công 400 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027. Hiện các nhà thầu đang tập trung chuẩn bị nhân lực, thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi công.

Về công tác giải phóng mặt bằng, toàn tuyến có tổng diện tích cần thu hồi khoảng 40,8ha. Đến nay, phường Hồng Gai đã bàn giao 100% mặt bằng thuộc phạm vi dự án. Tại phường Cao Xanh, diện tích đã bàn giao đạt hơn 232.700m² trên tổng số hơn 377.600m². Phần diện tích còn lại chủ yếu liên quan đến đất của một số tổ chức, doanh nghiệp và khu vực cảng cá do UBND phường quản lý.

Đối với giai đoạn III, đoạn tuyến dài khoảng 1,7km, công tác khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công đang được hoàn thiện. Trong khi đó, giai đoạn IV dài khoảng 3,476km hiện chưa được phê duyệt dự án thành phần. Chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, chuẩn bị điều kiện triển khai những giai đoạn tiếp theo, hướng tới thực hiện đồng bộ toàn tuyến.

Với quy mô đầu tư lớn, tuyến đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bang được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục kết nối quan trọng quanh vịnh Cửa Lục. Khi hoàn thành, công trình không chỉ tăng cường liên kết giao thông giữa các khu vực đô thị mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng ven biển, khai thác hiệu quả quỹ đất và mở rộng không gian phát triển đô thị của TP Quảng Ninh trong giai đoạn mới.