Thêm động lực tăng trưởng từ những nhà máy mới

Trong khí thế thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đang đón thêm những nhà máy mới đi vào hoạt động. Qua đó gia tăng năng lực sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, mở rộng quy mô công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo động lực để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 13% năm 2026.

Nhà máy dệt may của Công ty TNHH Công nghệ Dệt may Tân Khải Thịnh (Việt Nam) đang được gấp rút hoàn thành.

Những ngày này, tại KCN Hải Hà, Công ty TNHH Công nghệ dệt may Tân Khải Thịnh (Việt Nam) đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của nhà máy. Trong các khu nhà xưởng, việc lắp đặt máy móc, thiết bị được tập trung triển khai, chuẩn bị các điều kiện để bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ tháng 11/2025, sau một năm triển khai, dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm vào cuối tháng 11/2026, tiến tới vận hành chính thức, bổ sung năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của thành phố.

Ông Xi Guo Ping, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ dệt may Tân Khải Thịnh (Việt Nam), cho biết: "Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện nhà xưởng, lắp đặt thiết bị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất thử nghiệm vào cuối tháng 11. Song song với đó, đơn vị đang tập trung tuyển dụng lao động và đào tạo đội ngũ công nhân, sẵn sàng đưa nhà máy đi vào hoạt động".

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Hoa Mậu đang được vận hành thử.

Tại Công ty TNHH Hoa Mậu (KCN Hải Hà), các dây chuyền sản xuất cũng đang được kiểm tra, vận hành thử và hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Ông Huang Xing Zheng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoa Mậu, chia sẻ: Hiện nay, các dây chuyền sản xuất đang được kiểm tra, chạy thử và hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Doanh nghiệp phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành chính thức trong tháng 11, sớm ổn định sản xuất, tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển công nghiệp của địa phương.

Sự khẩn trương của các doanh nghiệp cho thấy quyết tâm sớm đưa nguồn vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với Quảng Ninh, mỗi nhà máy hoàn thành và vận hành không chỉ là kết quả thu hút đầu tư mà còn là nguồn lực mới bổ sung cho tăng trưởng. Từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã có 14 nhà máy mới đi vào hoạt động, tăng 2 nhà máy so với kế hoạch năm, tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh Quảng Ninh đang tập trung thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng quan trọng.

Dây chuyền sản xuất vải mộc, vải nhuộm của Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam) vừa đưa vào hoạt động tháng 10/2026.

Đáng chú ý, bên cạnh những nhà máy đã vận hành, các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện như Tân Khải Thịnh, Hoa Mậu tiếp tục tạo dư địa bổ sung năng lực sản xuất trong thời gian tới. Điều này cho thấy, sự phát triển công nghiệp không chỉ thể hiện ở số lượng dự án thu hút được mà ngày càng rõ nét qua số nhà máy thực tế đi vào hoạt động.

Tại KCN Sông Khoai, Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long chú trọng hoàn thiện, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình triển khai dự án. Ông Omika Takeshi, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long, cho biết: Chúng tôi tập trung bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa nhà máy vào hoạt động và phát huy hiệu quả đầu tư.

Thực tế cho thấy, hiệu quả thu hút đầu tư không chỉ được đánh giá qua số vốn đăng ký hay số dự án được cấp phép, mà quan trọng hơn là tốc độ triển khai, khả năng đưa nhà máy vào sản xuất và những đóng góp cụ thể cho nền kinh tế.

Đối với Quảng Ninh, việc liên tục có thêm những nhà máy mới đi vào hoạt động đang góp phần củng cố vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu kinh tế. Trong 10 tháng năm 2026, lĩnh vực này đạt mức tăng trưởng 34,19%, tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung của thành phố.