Đông Triều đẩy nhanh giải ngân, ưu tiên công trình dân sinh

Với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 86,7% kế hoạch năm tính đến ngày 25/11/2026, phường Đông Triều đang cho thấy sự chủ động, quyết liệt trong triển khai các dự án. Đáng chú ý, nguồn vốn được ưu tiên cho những công trình thiết thực, giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân, nhất là hoàn thiện hệ thống thoát nước, chống sạt trượt, cải tạo hạ tầng đô thị, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Tuyến đường giao thông trục chính từ khu Nguyễn Huệ 1 đến khu Nguyễn Huệ 2, Nguyễn Huệ 3 vừa được cạp mở rộng và thảm Asphalt.

Những ngày giữa tháng 11, tại công trường dự án mương thoát nước chống sạt trượt khu Nguyễn Huệ 1, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tranh thủ thời tiết hanh khô, gần 40 công nhân được bố trí thành 3 mũi thi công, tập trung lắp ghép cốt thép, đổ bê tông tuyến mương. Đến nay, công trình đã thi công được 500/824m, đạt 60% khối lượng theo hợp đồng, phấn đấu hoàn thành vào ngày 15/12/2026. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong hoàn thiện hệ thống thoát nước, hạn chế nguy cơ sạt trượt, đồng thời phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp.

Điểm nổi bật trong triển khai đầu tư công của phường Đông Triều là lựa chọn các dự án bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Các công trình không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng mà còn hướng đến giải quyết những bất cập trong đời sống dân sinh, tạo nền tảng nâng cao chất lượng đô thị.

Bà Đỗ Thị Thành, Trưởng khu Nguyễn Huệ 1, cho biết: Người dân rất đồng tình với việc đầu tư các dự án mà phường Đông Triều đang triển khai. Chúng tôi mong các công trình sớm hoàn thành, giúp tiêu thoát nước thuận lợi, hạn chế tình trạng ứ đọng khi mưa lớn; mở rộng, nâng cao chất lượng các tuyến đường giao thông kết nối các khu dân cư, phục vụ tốt hơn đời sống của nhân dân.

Năm 2026, phường Đông Triều được quản lý, sử dụng trên 230 tỷ đồng vốn đầu tư công, gồm trên 4 tỷ đồng ngân sách thành phố và 227,3 tỷ đồng ngân sách phường, phân bổ cho 90 dự án, công trình. Trong đó, có 32 dự án chuyển tiếp và 58 dự án khởi công mới.

Dự án mương thoát nước chống sạt trượt khu Nguyễn Huệ 1 (phường Đông Triều) đang được tích cực triển khai thi công.

Đến ngày 25/11, phường đã giải ngân đạt 86,7% kế hoạch năm; hoàn thành phê duyệt quyết toán 32/32 dự án chuyển tiếp. Trong số 58 dự án khởi công mới, 35 dự án đã thi công hoàn thành, 22 dự án đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 và 12/2026; 1 dự án đang chuẩn bị khởi công.

Đáng ghi nhận, việc lựa chọn đúng những công trình thiết thực đã tạo được sự đồng thuận của người dân. Nhiều hộ chủ động phối hợp giải phóng mặt bằng, hiến đất và công trình trên đất phục vụ thi công, không phát sinh khiếu kiện.

Ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Triều, cho biết: Phường xác định đầu tư công phải bám sát nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Chúng tôi ưu tiên các công trình thoát nước, chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng dân sinh; đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để các dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Kết quả giải ngân tích cực của Đông Triều có đóng góp quan trọng của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường, đơn vị được giao làm chủ đầu tư thực hiện các dự án. Với số lượng công trình lớn, triển khai đồng thời, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra, giám sát và phối hợp tháo gỡ khó khăn ngay tại hiện trường.

Điểm vui chơi, thể dục thể thao khu Nguyễn Huệ 8 vừa được phường Đông Triều đầu tư xây dựng.

Điểm đáng chú ý là cán bộ giám sát thường xuyên có mặt cùng nhà thầu, kiểm đếm khối lượng thực hiện theo ngày, tổng hợp hồ sơ thanh toán theo tuần, không để dồn đến khi kết thúc thi công. Cách làm này giúp chủ đầu tư kiểm soát tiến độ, kịp thời xử lý vướng mắc, đồng thời gắn khối lượng hoàn thành với giải ngân vốn, hạn chế tình trạng công trình có khối lượng nhưng chậm thanh toán.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Triều, chia sẻ: Chúng tôi xác định tiến độ giải ngân phải gắn với tiến độ thi công và chất lượng công trình. Cán bộ phụ trách thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng. Với những dự án còn lại, Trung tâm yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, quyết tâm hoàn thành theo kế hoạch năm.

Từ nay đến cuối năm, với khoảng 13,3% vốn còn lại, phường Đông Triều tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết hanh khô, bố trí nhân lực, máy móc thi công liên tục tại những vị trí đủ điều kiện; thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng. Theo kế hoạch, 15 dự án đang thi công sẽ hoàn thành trong tháng 11, 7 dự án còn lại hoàn thành trong tháng 12. Trung tâm cũng phấn đấu lập hồ sơ quyết toán A-B, trình thẩm tra đối với 35/58 dự án khởi công mới trong năm.