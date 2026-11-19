Hoành Bồ tập trung nguồn lực chỉnh trang đô thị

Cùng với việc thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phường Hoành Bồ xác định công tác nâng cấp, chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ then chốt. Địa phương đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư, nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cấp, chỉnh trang đô thị, khắc phục tình trạng ngập úng cũng như nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

100% nhân dân hiến đất tạo thuận lợi để thi công tuyến đường từ ngã ba trạm điện đến khu dân cư Đồi Mom.

Tại khu phố 7, dự án cải tạo, chỉnh trang và bảo đảm an toàn giao thông hai tuyến đường từ ngã ba Trạm điện đến khu dân cư Đồi Mom và từ ngã tư Bưu điện (đường Lê Lợi) đến chùa Yên Mỹ đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là công trình chuyển tiếp theo Kế hoạch 272, có tổng chiều dài khoảng 3km, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng. Trước đây, hai tuyến đường chủ yếu là đường bê tông rộng khoảng 2m xen lẫn đường đất, xuống cấp, thiếu hệ thống chiếu sáng và thoát nước. Dự án đầu tư mở rộng mặt đường lên 7,5m, thảm nhựa asphalt, đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom nước thải, điện chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh tại một số đoạn.

Theo bà Lê Hồng Sâm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 7, chủ trương triển khai dự án nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên 200 hộ dân đã tự nguyện hiến khoảng 3.000m² đất, tháo dỡ công trình, di dời tài sản và cây cối để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Gia đình anh Nhữ Hiền Lương là một trong những hộ tiên phong hưởng ứng. Gia đình anh đã tự nguyện tháo dỡ gần 50m tường rào, hiến gần 100m² đất để mở rộng tuyến đường. Anh Lương cho biết, gia đình đồng tình với chủ trương bởi công trình hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, đồng thời tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, nông sản.

Rạp chiếu phim của Trung tâm văn hóa phường Hoành Bồ đã hoàn thiện đưa vào sử dụng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Năm 2026, phường Hoành Bồ được bố trí nguồn vốn đầu tư công lớn lên tới hơn 750 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp đô thị. Từ nguồn lực này, địa phương tập trung triển khai 16 công trình khởi công mới nhằm tạo diện mạo đô thị hiện đại. Song song với đó, phường cũng dồn sức hoàn thiện 13 dự án chuyển tiếp theo kế hoạch 272 của thành phố. Nguồn vốn được ưu tiên đầu tư đồng bộ, nâng cấp toàn diện từ hệ thống hạ tầng giao thông đến các công trình trường học. Các hạng mục chống ngập cũng được chú trọng triển khai để bảo đảm an toàn, ổn định đời sống cho bà con.

Đặc biệt, phường còn quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, giải trí như công viên, rạp chiếu phim phục vụ nhu cầu của nhân dân. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận rất cao khi có tới 160 hộ dân tự nguyện hiến khoảng 1,24ha đất bàn giao mặt bằng. Nhờ sự chung sức ấy, đến nay 8 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành, sẵn sàng làm thủ tục tất toán vào cuối năm. Cùng thời điểm, 13 dự án khởi công mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, đạt 55% kế hoạch đã đề ra. Những kết quả ấn tượng này đang tạo động lực vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội phường Hoành Bồ phát triển bền vững.

Hoành Bồ đẩy nhanh hoàn thành nâng cấp đô thị.

Ông Vũ Trường Thành, quyền Chủ tịch UBND phường Hoành Bồ, cho biết: Phường cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các nhà thầu tập trung nhân lực, nguồn lực, vật lực, tranh thủ điều kiện thuận lợi để tổ chức thi công đồng bộ. Cùng với đó, địa phương tăng cường bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn về mặt bằng nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ từng hạng mục. Mục tiêu cao nhất là trước ngày 31/12/2026 hoàn thành các dự án, thực hiện thủ tục quyết toán và giải ngân vốn đầu tư công theo như cam kết với thành phố. Qua đó, không chỉ phát huy hiệu quả nguồn vốn mà còn phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân.

Đối với các công trình còn lại, phường đang phấn đấu thực hiện khởi công trong tháng 11 này. Sự thay đổi của diện mạo đô thị không chỉ nâng tầm chất lượng sống cho người dân, mà còn là động lực mạnh mẽ để phường Hoành Bồ tiếp tục tăng tốc, hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2026.