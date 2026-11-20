Hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục đất đai tại phường Cẩm Phả

Ngày 20/11, Tổ công tác hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của thành phố làm việc tại phường Cẩm Phả, trực tiếp rà soát hồ sơ, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Quang cảnh buổi hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục đất đai tại phường Cẩm Phả.

Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác cùng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 5 và cán bộ phường đã kiểm tra hồ sơ, trao đổi thông tin đất đai với từng trường hợp công dân. Các vướng mắc liên quan chủ yếu đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; chênh lệch diện tích, ranh giới giữa hiện trạng và giấy tờ; thông tin kê khai chưa thống nhất và công trình xây dựng chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất hoặc quy hoạch.

Thành viên tổ công tác và cán bộ phường giải thích các quy định liên quan, hướng dẫn nội dung cần bổ sung, xác minh và thống nhất trách nhiệm phối hợp xử lý, đặc biệt chỉ ra cách tháo gỡ vướng mắc để công dân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Đại diện Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Cẩm Phả trực tiếp rà soát hồ sơ và trao đổi với công dân tại buổi làm việc.

Tổng cộng có 27 hồ sơ được rà soát hỗ trợ giải quyết trên địa bàn phường Cẩm Phả, trong đó 15 hồ sơ đã được UBND phường xử lý. Tổ công tác trao đổi, thống nhất phương án hỗ trợ giải quyết 4 hồ sơ và hướng dẫn 1 lượt công dân hoàn thiện hồ sơ. Với 7 trường hợp chưa đến làm việc, tổ đề nghị phường tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ khi công dân có yêu cầu.

Qua các buổi hỗ trợ lưu động, tổ công tác xác định một trong những nguyên nhân khiến hồ sơ đất đai kéo dài là cán bộ cơ sở chưa thống nhất cách hiểu và vận dụng quy định pháp luật, cần được hướng dẫn để thống nhất cách giải quyết.

Để khắc phục, hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho các địa phương, dự kiến triển khai trong đầu năm 2027, nhằm nâng cao năng lực giải quyết hồ sơ của cán bộ cơ sở, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho người dân.