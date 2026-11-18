Đồng thuận từ lòng dân, mở lối phát triển ở Lương Minh

Ở xã vùng cao Lương Minh, sự đồng thuận của lòng dân đang hiện hữu sinh động trên từng tuyến đường, cây cầu mới mở. Bằng phương châm công khai, dân chủ và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã tự nguyện hiến đất, cây cối, tháo gỡ nút thắt mặt bằng để hạ tầng giao thông bứt phá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, góp phần đổi thay diện mạo vùng cao Lương Minh.

Khơi nguồn đồng thuận từ sự gương mẫu, dân chủ

Ở khu vực miền núi, phát triển hạ tầng giao thông luôn là chìa khóa mở đường cho giao thương và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng lại là khâu khó nhất, đặc biệt với những dự án liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở và tư liệu sản xuất của bà con. Thực tiễn tại xã Lương Minh cho thấy, khi chính quyền biết lắng nghe, công khai, minh bạch quy hoạch và người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài, sự đồng thuận tự khắc trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ.

Tuyến đường thôn Phủ Liễn được mở rộng nền đường thông thoáng từ phong trào

﻿tự nguyện hiến đất của người dân địa phương.

Câu chuyện tại thôn Phủ Liễn là một minh chứng tiêu biểu. Tháng 6/2026, dự án nâng cấp, cải tạo các ngầm tràn phòng, chống ngập lụt và chỉnh trang khu dân cư trên trục đường thôn chính thức khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 75 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách xã đối ứng tối đa 750 triệu đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tuyến đường dài khoảng 3,5km, mặt đường mở rộng 5,5m, tích hợp đồng bộ hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ và thay thế 6 ngầm tràn cũ bằng cống hộp bê tông cốt thép.

Để tạo được sự thống nhất cao trong nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Lương Minh cùng các lực lượng ở cơ sở đã kiên trì đến từng hộ có đất bị ảnh hưởng dự án để giải thích thấu đáo mục tiêu, quy mô công trình. Tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” được phát huy rõ nét khi gia đình anh Đặng Đức Hưng, đảng viên ở thôn Phủ Liễn, tiên phong hiến hơn 360m² đất vườn, đất ở để mở rộng tuyến đường. Anh Đặng Đức Hưng chia sẻ: “Cán bộ thôn đến tận nhà tuyên truyền, giải thích cặn kẽ nên gia đình tôi hiểu rất rõ: Muốn đường đẹp, đường tốt thì phải hiến đất. Trước mắt là mình và con cháu đi lại thuận tiện, an toàn; sau này có tuyến đường thông thoáng thì kinh tế địa phương mới phát triển mạnh mẽ hơn. Mình là đảng viên thì phải đi trước mọi người mới nghe theo”.

Sự tiên phong của các đảng viên như anh Đặng Đức Hưng đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Ngay sau đó, gia đình ông Đặng Tằng Hương cũng tự nguyện hiến đất vườn, đất ruộng để phục vụ thi công cây cầu dân sinh qua thôn Phủ Liễn. Với ông Hương, việc nhường đất làm đường, xây cầu không chỉ giúp việc đi lại của bà con bớt gian nan, mà còn mở ra cơ hội giao thương, làm ăn thuận lợi hơn cho gia đình ông và cả cộng đồng.

Cán bộ thôn Phủ Liễn trực tiếp xuống hiện trường tuyến đường đang thi công để tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở rộng mặt bằng.

Nói về quá trình vận động, thuyết phục để tạo dựng sự đồng thuận, ông Lý Văn Hưng, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Phủ Liễn cho biết, thôn bắt đầu từ việc họp dân công khai chủ trương, sau đó phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động từng hộ tiêu biểu hiến đất để tạo sức lan tỏa. Cùng với đó, anh Bàn Trường Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phủ Liễn, xã Lương Minh, nhấn mạnh, chi bộ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy viên, chi hội trưởng các đoàn thể phụ trách từng nhóm hộ; đồng thời quán triệt các hộ đảng viên có đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án phải gương mẫu đi đầu hiến đất để nhân dân tin tưởng làm theo. Nhờ cách làm như vậy nên công tác giải phóng mặt bằng dự án này hết sức thuận lợi.

Có mặt bằng sạch bàn giao sớm, chủ đầu tư đã tập trung đôn đốc nhà thầu dồn lực thi công. Theo ông Bùi Văn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Lương Minh, đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi dịp cuối năm để đẩy nhanh tiến độ làm cống và nền đường. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 60% khối lượng, phấn đấu bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 2/2027, chấm dứt tình trạng ngập lụt cục bộ mỗi mùa mưa lũ.

Dự án nâng cấp, cải tạo các ngầm tràn phòng, chống ngập lụt và chỉnh trang khu dân cư trên trục đường thôn Phủ Liễn đang "thắp lên" niềm tin vào sự phát triển đi lên của bà con nơi đây.

Những tuyến đường, cây cầu mở lối phát triển

Mặt bằng tuyến đường thuộc Dự án chỉnh trang khu dân cư Đồng Chùa (thôn Tân Ốc 1)

﻿được người dân hiến đất, san gạt thông thoáng để triển khai thi công.

Tinh thần đồng thuận từ lòng dân tiếp tục được nhân rộng từ thôn Phủ Liễn sang thôn Tân Ốc 1, nơi con suối tại khu dân cư Đồng Chùa bao năm qua là điểm nghẽn kìm hãm việc đi lại, giao thương của bà con. Mỗi khi mưa lớn, nước suối dâng cao chia cắt giao thông, khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản và đường đến trường của con trẻ gặp muôn vàn trắc trở.

Tháng 9/2026, Dự án chỉnh trang khu dân cư Đồng Chùa với quy mô đầu tư các tuyến giao thông dài hơn 1,1km, bao gồm 2 tuyến chính và 2 tuyến nhánh, tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng từ ngân sách thành phố hỗ trợ đã được khởi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Nhờ làm tốt công tác dân vận, 22 hộ dân thôn Tân Ốc 1 trong vùng dự án đã tự nguyện hiến hơn 4.000m² đất ruộng; tiêu biểu như: Gia đình anh Lý Hữu Lâm hiến hơn 800m² đất để mở đường. Anh Lý Hữu Lâm, thôn Tân Ốc 1, xã Lương Minh nhớ lại: "Trước đây, cứ mưa xuống là đường lầy lội bùn đất. Mưa lớn, lũ quét tràn qua, phải mất 2 - 3 ngày sau mới qua được suối; phụ huynh phải cõng con đi học sáng rồi chiều lại cõng về. Chúng tôi rất mong đoạn đường này sớm hoàn thành để việc đi lại, đưa đón con cháu đi học được dễ dàng, an toàn hơn”.

Chia sẻ về quá trình tháo gỡ băn khoăn cho người dân, anh Linh Du Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Ốc 1, xã Lương Minh, kể lại, ban đầu bà con lo mất nhiều đất ruộng vốn là nguồn sống hằng ngày khi nhìn bản đồ phác họa. Khi đi vận động, chúng tôi mang theo máy tính, ra tận từng thửa ruộng mở bản đồ đối chiếu để chỉ rõ phần diện tích bị ảnh hưởng thực tế. Hiểu rõ bản chất, thấy được cái lợi riêng, lợi chung, bà con đều vui vẻ ủng hộ chính quyền làm đường.

Công trình cống hộp kiên cố qua suối Khe Tum (thôn Minh Cầm) hoàn thành đưa vào

﻿sử dụng, xóa bỏ tình trạng chia cắt giao thông mỗi mùa mưa lũ.

Thực tế đã chứng minh, khi hạ tầng giao thông được khơi thông từ sự đồng lòng của người dân, hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại vô cùng rõ nét. Tại thôn Minh Cầm, công trình cống hộp chống ngập lụt qua suối Khe Tum kết nối tuyến đường đi thôn Khe Càn được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2026 đã xóa bỏ hoàn toàn cảnh chia cắt mùa mưa lũ, mở ra bước ngoặt mới cho kinh tế rừng địa phương. Ông Phạm Văn Vinh, người dân thôn Minh Cầm, xã Lương Minh, chia sẻ, trước kia, khi chưa được đầu tư đường và cầu, bà con trồng keo chỉ bán được giá khoảng 50-60 triệu đồng/ha do chi phí vận chuyển quá cao. Nay có đường rộng, cầu mới, thương lái vào tận nơi thu mua, giá keo tăng lên 120-130 triệu đồng/ha, thu nhập của người dân tăng gấp đôi.

Những chuyến xe chở lâm sản lưu thông thuận lợi trên các tuyến đường ở xã Lương Minh, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm từ rừng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Qua thực tế tại các thôn Phủ Liễn, Tân Ốc 1 đến Minh Cầm, có thể thấy sự đồng thuận của lòng dân chính là yếu tố quyết định giúp xã Lương Minh biến những dự án hạ tầng thành động lực phát triển thực chất. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Lương Minh đã phối hợp vận động được 45 hộ dân hiến đất, cây cối với tổng diện tích lên tới 4,18ha, phục vụ giải phóng mặt bằng cho 4 tuyến đường tại các thôn Phủ Liễn, Tân Ốc 1, Tân Ốc 2 và Khe Càn.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Lương Minh chia sẻ: “Để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chúng tôi tập trung vào ba giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa thiết thực của dự án đối với an sinh xã hội và đời sống hằng ngày. Thứ hai, tổ chức lấy ý kiến nhân dân ngay từ khâu lập quy hoạch, sẵn sàng điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với nguyện vọng chính đáng của bà con. Thứ ba, tăng cường vận động, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc hiến đất, tài sản trên đất”.

Mỗi tấc đất người dân tự nguyện hiến tặng hôm nay không chỉ rút ngắn thời gian thi công các công trình dân sinh, mà còn khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, sự đồng thuận ấy chính là nền tảng vững chắc nhất mở lối cho xã vùng cao Lương Minh tiếp tục bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.