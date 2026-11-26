Nâng công suất Trạm biến áp 110kV cấp điện cho KCN Đông Mai

Ban Quản lý Dự án phát triển điện lực (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ninh, đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu đang triển khai thi công dự án Nâng công suất máy biến áp T1 Trạm biến áp 110kV KCN Đông Mai (phường Đông Mai). Dự án phấn đấu hoàn thành cuối tháng 11/2026, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại KCN.

Việc nâng công suất máy biến áp góp phần bảo đảm hạ tầng năng lượng phục vụ thu hút đầu tư và phát triển sản xuất tại KCN Đông Mai.



Dự án có tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng, triển khai thi công từ tháng 8/2026 tại Trạm biến áp 110kV KCN Đông Mai. Đây là công trình năng lượng cấp II do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án phát triển điện lực trực tiếp quản lý.

Theo phương án được phê duyệt, dự án thực hiện thay thế máy biến áp T1 hiện hữu công suất 25MVA bằng máy biến áp mới công suất 63MVA, cấp điện áp 110/22/10kV; đồng thời cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ, hệ thống cáp lực, tủ xuất tuyến 22kV, điều khiển bảo vệ, SCADA và phòng cháy, chữa cháy.

Các đơn vị tập trung thí nghiệm hệ thống điều khiển, thí nghiệm hệ thống tủ của máy biến áp mới.

Yêu cầu đặt ra với các đơn vị là tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng hạng mục, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Đặc biệt, việc cải tạo, thay thế thiết bị phải được thực hiện trong điều kiện Trạm biến áp 110kV KCN Đông Mai vẫn duy trì vận hành để cấp điện cho các doanh nghiệp. Ban Quản lý Dự án phát triển điện lực và Công ty Điện lực Quảng Ninh thường xuyên phối hợp xây dựng phương án vận hành, bố trí thời gian thi công, cô lập thiết bị hợp lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KCN.

Đến thời điểm này, các đơn vị cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính. Hiện các đơn vị đang tập trung đấu nối cáp, kiểm tra hoàn thiện mạch điều khiển, thí nghiệm hệ thống điều khiển, thí nghiệm hệ thống tủ…

Công trình hoàn thành tăng đáng kể khả năng cấp điện của trạm, góp phần giảm nguy cơ quá tải, nâng cao độ tin cậy và tính linh hoạt trong vận hành lưới điện.