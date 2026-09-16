Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027

Ngày 16/9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027 và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong năm học cho khối Tiểu học, THCS và THPT.

Năm học 2026-2027, thành phố Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và khoảng 385 nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục với tổng số khoảng 372.000 người học.

Hiện Quảng Ninh có 2 trường đại học, 1 cơ sở của trường đại học, 6 trường cao đẳng và 1 trường trung cấp, với tổng số khoảng 27.300 sinh viên. Toàn ngành hiện có 1.423 cán bộ quản lý, 19.344 giáo viên và 1.855 nhân viên. 100% cán bộ quản lý có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên; gần 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên.

Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh vào sáng 16/9 cho khối Tiểu học và THCS.

Với chủ đề công tác năm học là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng đến mục tiêu trọng tâm là tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đổi mới quản trị nhà trường; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng; phát triển đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục...

Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục; hoàn thiện mạng lưới trường lớp và đổi mới quản trị nhà trường phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức dạy học; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển năng lực số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Cán bộ các trường học, cơ sở giáo dục bậc tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố nghe quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tăng cường của năm học 2026-2027.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ngành sẽ triển khai 5 giải pháp tăng cường, gồm: Tăng cường giáo dục năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường triển khai tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phát triển ngoại ngữ tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp; phát triển trường phổ thông nội trú biên giới và dạy học tiếng nước láng giềng; đổi mới quản trị trường học quy mô lớn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu tham luận, làm rõ một số kết quả và chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn; chia sẻ khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiều giải pháp trong một số nội dung trọng tâm, như: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường sau sắp xếp; chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị nhà trường và tổ chức dạy học; triển khai lộ trình đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 và phát triển các ngoại ngữ khác; nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi… Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục năm học 2026-2027.

Định hướng triển khai nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và xứng đáng với sự quan tâm, đầu tư, chăm lo của thành phố.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố quán triệt các nội dung trọng tâm cho đại diện lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn.

Đồng thời cần tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục STEM, ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo…; thực hiện hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày đối với các cấp học theo lộ trình; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng… Qua đó hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ cho người học, góp phần xây dựng nguồn nhân lực ngày càng chất lượng cho thành phố.