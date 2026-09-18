Để tạo những chuyển biến thực chất trong giáo dục

Năm học mới diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành ổn định, cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng để các nhiệm vụ giáo dục được triển khai đồng bộ, sát thực tiễn, hướng tới những kết quả thực chất và phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân.

Học sinh lớp 3, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, phấn khởi được học tập trong ngôi trường mới.

Nền nếp ngay từ đầu năm học

Ghi nhận tại các nhà trường, gần 2 tuần qua, không khí dạy và học diễn ra sôi nổi, rộn ràng nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc, nền nếp. Thầy và trò nhanh chóng bắt nhịp với chương trình, ổn định hoạt động dạy học, tạo khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Với Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) năm học này trường có 2.198 học sinh với 64 lớp. Cùng với việc tạo hứng thú học tập cho học sinh, nhà trường xác định rõ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ những ngày đầu năm học. Trong đó, chú trọng các giải pháp phù hợp với từng khối lớp, nhất là việc củng cố những kiến thức, kỹ năng nền tảng cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Hồng Gai, cơ sở 2, trong ngày khai giảng năm học mới.

Cô giáo Vũ Thu Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Gai, cho biết: “Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, nhà trường chú trọng hình thành, củng cố các kỹ năng đọc, viết, tính toán, giao tiếp, tự phục vụ, tự học và nền nếp học tập; đồng thời thường xuyên theo dõi sự tiến bộ của từng em để kịp thời hỗ trợ, không để tình trạng hổng kiến thức, kỹ năng cơ bản kéo dài qua các lớp. Đối với học sinh lớp 5, nhà trường tập trung củng cố kiến thức, kỹ năng cốt lõi, bảo đảm các em hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Những ngày đầu năm học, tại các trường học vùng cao, hoạt động dạy và học cũng nhanh chóng đi vào nền nếp. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, xây dựng khang trang hơn, tạo thêm điều kiện thuận lợi để các nhà trường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học.

Ngôi trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu) vừa được cải tạo, xây mới, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Chỉ sau hai tuần học, mọi hoạt động dạy và học đã nhanh chóng ổn định, đi vào nền nếp. Năm nay, nhà trường có 650 học sinh với 24 lớp, trong đó 290 học sinh nội trú và 360 học sinh bán trú.

Cô giáo Ngô Thị Thanh Ninh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, cho biết: Công trình được xây mới có tổng mức đầu tư 39,5 tỷ đồng. Thầy và trò đều rất phấn khởi vì được dạy và học trong điều kiện học tập mới đồng bộ, hiện đại. Sau những ngày đầu vận hành, những điều kiện mới đang từng bước phát huy hiệu quả; giúp học sinh yên tâm học tập, sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường tốt hơn.

Hướng tới những kết quả thực chất

Năm học 2026-2027, toàn thành phố có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Quảng Ninh. Quảng Ninh có trên 370.000 người học, tăng trên 1.000 học sinh so với năm học 2025-2026.

Năm học này cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Luật Giáo dục số 123/2025/QH15, trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và hiện đại hóa nền giáo dục.

Đối với thành phố Quảng Ninh, đây cũng là năm tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị ngành; phát huy quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng giáo dục, công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) trong ngày tựu trường.

Thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu: Phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội... Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.

Quán triệt tinh thần đó, toàn ngành Giáo dục đã và đang đổi mới tư duy, tập trung xây dựng nền giáo dục mở, hiện đại, chất lượng cao, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học. Đồng thời, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu mới; đẩy mạnh giáo dục STEM, ngoại ngữ, hướng nghiệp, phân luồng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngành cũng triển khai đồng bộ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, lấy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số và đổi mới sáng tạo làm động lực nâng cao chất lượng quản lý, quản trị và dạy học; xây dựng trường học số, thúc đẩy giáo dục số.

Đi cùng với đó, ngành tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể, tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường, bảo đảm phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống.

Các bé Trường Mầm non Family (phường Hồng Gai) vui chơi tại trường.

Từ miền núi, biên giới, hải đảo đến các đô thị, năm học 2026-2027 đã bắt đầu trong niềm vui, sự háo hức và những kỳ vọng mới của thầy và trò thành phố Quảng Ninh. Đây là năm học đầu tiên trong diện mạo mới của thành phố, mở ra một chặng đường mới với nhiều cơ hội và cũng không ít yêu cầu đặt ra đối với ngành Giáo dục.

Với niềm tin, sự đồng lòng và quyết tâm đổi mới, năm học 2026-2027 kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu những bước tiến mới của giáo dục Quảng Ninh; góp phần xây dựng thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh, nhân ái và có khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.