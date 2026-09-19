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Xã hội
Giáo dục
4.290 tỷ đồng - là kinh phí thành phố Quảng Ninh dành cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong 8 tháng đầu năm 2026
19/09/2026 09:29
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#Quảng Ninh
#giáo dục
#đầu tư
#ngân sách
#phát triển giáo dục
#đào tạo
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