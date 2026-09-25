Diễn đàn Tổng Biên tập 2026: Nhận diện cơ hội trong không gian phát triển mới

Ngày 25/9, tại Quảng Ninh, Báo Nhà báo và Công luận phối hợp với thành phố Quảng Ninh tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”. Dự Diễn đàn có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND thành phố Quảng Ninh. Sự kiện quy tụ gần 100 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý báo chí, Tổng Biên tập, phó Tổng Biên tập các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, nhà quản lý, chuyên gia và các đại diện trong lĩnh vực truyền thông trong toàn quốc.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu chào mừng diễn đàn.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: Đây là lần thứ hai Quảng Ninh được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập - Diễn đàn có ý nghĩa thiết thực để những người đứng đầu các cơ quan báo chí, các nhà quản lý và chuyên gia cùng trao đổi về những vấn đề lớn đang đặt ra đối với báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời, là dịp để Quảng Ninh lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến và chia sẻ từ thực tiễn của các tổng biên tập.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8.

Đồng chí khẳng định, trong quá trình phát triển, Quảng Ninh luôn trân trọng sự đồng hành của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước. Báo chí không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh, những thành tựu, cách làm mới của địa phương, mà còn giúp thành phố nhìn nhận thực tiễn đầy đủ hơn. Thành phố xác định rõ trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch; tăng cường trao đổi, lắng nghe và tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thực tiễn, thực hiện tốt chức năng của mình.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn.

Đánh giá chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” của diễn đàn năm nay có ý nghĩa, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cho rằng Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi rất nhanh cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin, đồng thời mở ra những phương thức mới để báo chí tiếp cận công chúng và phát huy giá trị của mình.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trao đổi tại diễn đàn.

Đồng chí tin tưởng, những trao đổi, phân tích tại diễn đàn góp phần làm rõ hơn những cơ hội, những vấn đề đặt ra và gợi mở những cách làm thiết thực để báo chí cách mạng Việt Nam chủ động thích ứng, đổi mới và tiếp tục khẳng định vai trò trong không gian phát triển mới. Đây cũng là những góc nhìn, kinh nghiệm hữu ích để Quảng Ninh tham khảo trong quá trình lãnh đạo, quản lý và phát triển thành phố trước mắt cũng như lâu dài.

Đồng chí Phạm Văn Hiếu, Tổng Biên tập Báo Điện tử VnExpress trao đổi tại diễn đàn.

Tại diễn đàn đã diễn ra 2 phiên thảo luận với các chủ đề: “Nhận diện không gian phát triển mới; nhận diện cơ hội phát triển trong không gian mới của các cơ quan báo chí Việt Nam” và “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi tại diễn đàn.

Các phiên thảo luận tập trung trao đổi về những biến chuyển của môi trường truyền thông, tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và những yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí; kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới mô hình tổ chức, phương thức sản xuất, phân phối nội dung và tiếp cận công chúng.

Diễn đàn ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, những đề xuất, giải pháp tâm huyết, có tính thực tiễn cao, góp phần gợi mở hướng đi để các cơ quan báo chí chủ động nắm bắt cơ hội, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông. Qua đó, từng bước xây dựng tòa soạn số hiện đại, trung tâm dữ liệu và tri thức, địa chỉ tin cậy của nhân dân; xây dựng đội ngũ nhà báo vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định: Nhiều vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm đã được đặt ra và thảo luận từ nhiều góc độ. Giá trị của những cuộc gặp gỡ như Diễn đàn Tổng Biên tập không chỉ nằm ở những nội dung được trao đổi tại chỗ, mà còn ở khả năng tăng cường kết nối giữa những người đứng đầu các cơ quan báo chí và giữa các tòa soạn với nhau. Việc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm và cả những khó khăn trong thực tiễn giúp các tòa soạn hiểu nhau hơn, từ đó có thể hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển.

Từ các hoạt động thường niên của Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có các sự kiện nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Diễn đàn Tổng Biên tập và những hoạt động chuyên môn khác, đồng chí Lê Quốc Minh kỳ vọng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước cải thiện hoạt động của mỗi đơn vị và đóng góp vào sự phát triển chung của nền báo chí cách mạng Việt Nam.