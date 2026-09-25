Các khối thi đua tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Chiều 25/9, các khối thi đua trong lực lượng vũ trang thành phố, gồm: Khối thi đua số 1 các Ban CHQS phường, Khối thi đua Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Trung đoàn, Khối thi đua các Đại đội tự vệ, tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng Khối thi đua Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Trung đoàn.

Năm 2026, phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, gắn với các đợt thi đua cao điểm và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, khách quốc tế và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn.

Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm túc. Các đơn vị tổ chức và tham gia nhiều hội thi, hội thao đạt kết quả cao; triển khai các cuộc diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, đúng mục đích, yêu cầu. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai hiệu quả.

Đối với các Ban CHQS phường, phong trào thi đua được gắn chặt với nhiệm vụ tham mưu công tác quốc phòng, quân sự địa phương, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, xây dựng lực lượng và công tác dân vận. Khối thi đua Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Trung đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Các đơn vị mới thành lập từng bước ổn định tổ chức, củng cố cơ sở vật chất, bảo đảm đời sống bộ đội và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng Khối thi đua số 1 các Ban CHQS phường.

Đối với Khối thi đua các Đại đội tự vệ, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và yêu cầu quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ đúng nội dung, chương trình. Công tác phối hợp với cơ quan quân sự địa phương và các lực lượng trong bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ quan, doanh nghiệp được chú trọng. Lực lượng tự vệ tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ tài sản, cơ sở sản xuất và hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Phong trào thi đua tại các Đại đội tự vệ được gắn với xây dựng lực lượng vững mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, ý thức chấp hành kỷ luật và khả năng xử trí các tình huống. Một số đơn vị có cách làm sáng tạo trong tổ chức huấn luyện, quản lý quân số, xây dựng mô hình thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tự vệ tại cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, các hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như chất lượng thực hiện nhiệm vụ chưa đồng đều; việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; công tác quản lý lực lượng, tư tưởng, kỷ luật ở một số đơn vị chưa thật chặt chẽ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện ở một số đơn vị còn khó khăn. Đối với lực lượng tự vệ, việc bố trí thời gian huấn luyện gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh còn có những khó khăn nhất định.

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng Khối thi đua các Đại đội tự vệ.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, quản lý quân số, duy trì nghiêm kỷ luật và trực sẵn sàng chiến đấu. Khối các Đại đội tự vệ tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng lực lượng, duy trì phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương và các lực lượng, chủ động xử lý các tình huống, nhất là phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn cơ quan, doanh nghiệp.

Các đơn vị đồng thời tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027, tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng tiêu chuẩn. Đặc biệt, tập trung cao cho Diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.