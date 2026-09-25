Thực hiện đồng thời giữa chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Sáng 25/9, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, làm việc với Ban Thường vụ Hội Người Cao tuổi về việc triển khai Nghị quyết Đại hội VII Hội Người cao tuổi Việt Nam gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi thành phố Quảng Ninh nhận được sự quan tâm của cấp ủy, MTTQ thành phố và sự phối hợp của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò, kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng.

Sau khi chuyển đổi mô hình từ Ban đại diện sang Hội Người cao tuổi từ tháng 6/2026, Hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động liên tục. Toàn thành phố hiện có 54 hội cấp xã, phường, đặc khu; 624 chi hội, gần 170.000 hội viên trong tổng số gần 248.000 người cao tuổi. Hội đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở.

Công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi được triển khai đồng bộ; phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” tiếp tục lan tỏa. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 được triển khai thiết thực. Lễ phát động đã được tổ chức ngày 14/9 thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ gần 300 triệu đồng; các địa phương tổ chức thăm hỏi, chăm lo người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và kết quả bước đầu của Hội Người cao tuổi thành phố sau khi kiện toàn theo mô hình mới.

Đồng chí nhấn mạnh: Công tác người cao tuổi là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và toàn xã hội, cần thực hiện đồng thời, hài hòa giữa chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, bảo đảm để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, hạnh phúc, có ích. Đồng thời, đổi mới tư duy, coi người cao tuổi là chủ thể, nguồn lực quan trọng, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết và phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi thành phố báo cáo kết quả công tác Hội tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị: Hội tiếp tục củng cố tổ chức, hoàn thành đại hội cấp cơ sở, kiện toàn cán bộ, hoàn thiện quy chế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát cơ sở, sát hội viên; nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VII Hội Người cao tuổi Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 gắn với Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; rà soát, hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, chuẩn bị chương trình năm 2027 theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm.

Đồng chí yêu cầu thực hiện đầy đủ chính sách, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, nhất là người cao tuổi cô đơn, yếu thế; nâng cao chất lượng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế bạc gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lao động, sản xuất, kinh doanh phù hợp. Cùng với đó, tổ chức thiết thực các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam, hướng mạnh về cơ sở, huy động nguồn lực xã hội chăm lo người cao tuổi.

Hội Người cao tuổi thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thường xuyên nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên và người cao tuổi; kịp thời phản ánh, đề xuất cấp có thẩm quyền; chủ động phối hợp trong triển khai nhiệm vụ. MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp, phát huy vai trò, uy tín của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ gửi tới các thế hệ người cao tuổi, cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi thành phố lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ.