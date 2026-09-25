Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn đan xen, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của doanh nghiệp, nhân dân, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố duy trì tăng trưởng khá, tạo động lực để thành phố sớm về đích hoàn thành nhiệm vụ cả năm.

Phường Hà Tu gắn biển công trình chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh

Năm 2026, Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ với những yêu cầu cao hơn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng; hoàn thành mục tiêu năm đầu nhiệm kỳ 2026-2030; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn về tổ chức không gian phát triển khi thành lập thành phố Quảng Ninh… Trong bối cảnh mở ra không gian và yêu cầu phát triển mới, thành phố Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ bám sát nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố gắn với chủ đề công tác năm 2026 của thành phố.

Đặc biệt, thành phố tập trung ưu tiên các nhiệm vụ cốt lõi, như: Thu ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ cương hành chính; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; triển khai các dự án trọng điểm… Đặc biệt, UBND thành phố tăng cường thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch năm 2026; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng tinh gọn, ưu tiên các dự án trọng điểm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, như: Đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều; nâng cấp QL4B đoạn qua Quảng Ninh; đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu đấu nối vào QL279; đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (gần trụ P4 cầu Bãi Cháy) qua cầu Bình Minh đến Cầu Bang…

Đặc biệt, chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, địa phương đã khởi công dự án động lực là: Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, dự án điện gió Quảng Ninh 1. Thành phố cũng nghiên cứu, thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược có ý nghĩa kết nối vùng, tạo động lực phát triển dài hạn, như: Tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, cầu Bắc Luân III, phương án chuyển đổi công năng khu bến cảng Cái Lân gắn với phát triển các khu bến cảng mới; nghiên cứu phát triển hệ thống cảng biển quy mô lớn tại khu vực Con Ong - Hòn Nét; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nâng cao chất lượng khu đô thị, khu dân cư hiện hữu…

Số dự án trọng điểm và dự án trong KCN, KKT được thành phố GPMB là 32 dự án (tăng 10 dự án do bổ sung các dự án KCN, CCN mới được chấp thuận chủ trương đầu tư). Đến nay, 10 dự án đã hoàn thành GPMB; 22 dự án đang thực hiện với tổng diện tích phải GPMB 9.441,64ha.

Công tác thu NSNN được thành phố chỉ đạo quyết liệt. Theo dự toán, tổng thu NSNN 9 tháng vượt kịch bản, chủ yếu thu nội địa, trong đó thu tiền sử dụng đất đã vượt kế hoạch thu cả năm.

Tàu du lịch tham gia chương trình trình diễn ánh sáng trên Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Trong "bức tranh” kinh tế của thành phố, du lịch, dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn và có nhiều dư địa. Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn. Cùng với đó, du lịch tiếp tục đổi mới, nhiều sản phẩm hấp dẫn tạo sức hút mạnh đối với du khách. Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh 9 tháng ước đạt 18,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 4,21 triệu lượt. Hiện Quảng Ninh đang triển khai nhiều hoạt động kích cầu du lịch thu - đông với hàng loạt sự kiện. Nổi bật, Quảng Ninh xây dựng 2 chương trình điểm nhấn, trong đó chương trình "Hộ chiếu Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử” hướng đến các sản phẩm gắn với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; Di sản văn hóa quần thể di tích và danh thắng Yên Tử; Khu di tích Bạch Đằng; Bảo tàng Quảng Ninh; làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; tặng voucher trải nghiệm ẩm thực, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Còn chương trình "Quảng Ninh - Điểm hẹn lễ hội” tập trung các sản phẩm gắn với các chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật, ánh sáng, kết hợp với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch khác. Ngoài ra, còn có nhiều sự kiện được tổ chức từ nay đến hết năm để tạo không khí sôi động, hấp dẫn du khách, như: Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh, các giải thể thao, võ nhạc, dân vũ; chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc vùng miền, dân tộc của Quảng Ninh…

Công tác kiểm soát hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trên 13%, những tháng cuối năm Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy tiến độ 70 dự án thu hút mới trong năm 2026; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng công nghiệp, giao thông, năng lượng trọng điểm, như: Các KCN VSIP Quảng Yên, Liên Hòa, Bạch Đằng II, Đông Bắc Sân bay Vân Đồn, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đường dây 500kV LNG Quảng Ninh… cùng các dự án đô thị, nhà ở xã hội, thương mại và du lịch, trong đó có Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ lưu trú Bán đảo 1 Hùng Thắng, Khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại Quang Hanh và các dự án nhà ở xã hội tại Việt Hưng, Hoành Bồ, Bãi Cháy, Yên Thanh…

Cùng với đó, thành phố tiếp tục quan tâm công tác đối ngoại; đảm bảo an ninh trật tự; công tác an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là chăm lo tết cho nhân dân, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong toàn thành phố bước vào năm mới với những mục tiêu cao hơn.