Hoành Mô: Chủ động tạo nguồn phát triển Đảng ở khu dân cư

Xác định phát triển Đảng là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, Đảng ủy xã Hoành Mô chủ động nhận diện những khó khăn đặc thù của địa bàn miền núi, qua đó từng bước tháo gỡ những “nút thắt” trong triển khai thực hiện.

Đảng ủy xã Hoành Mô xác định công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Hoành Mô đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên ở khu dân cư, trong đó xác định phát triển Đảng tại thôn, bản là một nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Dương Ngọc Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoành Mô, cho biết: Quan điểm của cấp ủy là ở đâu có khu dân cư, ở đó phải có tổ chức Đảng làm hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, xã không chờ đến cuối năm mới rà soát nguồn, mà chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu, xác định cụ thể những quần chúng có triển vọng để bồi dưỡng, giới thiệu tham gia các lớp nhận thức về Đảng. Ngay từ cuối năm 2025, địa phương đã rà soát và ban hành kế hoạch phát triển đảng viên, xác định rõ nguồn để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và nguồn đảng viên mới để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, chuyển Đảng chính thức. Các chi bộ, đoàn thể cùng tham gia phát hiện những nhân tố tích cực, có uy tín trong cộng đồng để tạo nguồn.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Hoành Mô trò chuyện, nắm bắt tâm tư của đảng viên mới ở thôn Cửa Khẩu.

Hoành Mô là xã miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, lực lượng trẻ có xu hướng đi làm tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, ngành Than... khiến nguồn phát triển Đảng tại chỗ, nhất là ở khu dân cư, gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Đảng ủy xã xác định phát triển Đảng phải gắn với chăm lo đời sống, tạo việc làm và giữ người lao động gắn bó với địa phương.

Theo đó, xã Hoành Mô đã ký kết quy chế phối hợp với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và các công ty than để giới thiệu lao động địa phương tham gia làm việc. Đáng chú ý, người lao động được tổ chức đưa đón đi, về trong ngày, vừa có việc làm, nâng cao thu nhập, vừa không phải rời khỏi gia đình và cộng đồng.

Giải pháp này góp phần tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp tục tham gia các hoạt động tại địa phương, qua đó mở rộng nguồn quần chúng cho các chi bộ quan tâm, theo dõi, bồi dưỡng. Cùng với đó, Đảng ủy xã định hướng các chi bộ linh hoạt hơn trong tổ chức sinh hoạt, phù hợp với điều kiện làm việc của đảng viên. Việc bố trí sinh hoạt vào ngày nghỉ giúp những đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp có thêm điều kiện tham gia đầy đủ, duy trì mối liên hệ với tổ chức Đảng và khu dân cư.

Chị Tô Thị Mai (Trạm Y tế xã Hoành Mô) là một trong những đảng viên mới được kết nạp trong năm 2026 luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với tạo nguồn, xã Hoành Mô cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn phát triển Đảng thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Chi bộ, đoàn thể và cán bộ thôn, bản tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức công dân, đạo đức cách mạng; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào, hoạt động cộng đồng. Qua thực tiễn, những quần chúng có ý thức trách nhiệm, tinh thần đóng góp và uy tín được phát hiện để tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ.

Chị Tô Thị Mai (Trạm Y tế xã Hoành Mô), đảng viên mới được kết nạp trong năm 2026, chia sẻ: Trở thành đảng viên giúp tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân, nhất là trong công việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, nâng cao chuyên môn, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Từ việc chủ động nắm nguồn, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng, đến tháo gỡ khó khăn về việc làm, đổi mới thời gian sinh hoạt chi bộ, xã Hoành Mô đang từng bước giải bài toán phát triển Đảng phù hợp với đặc thù địa bàn miền núi. 21 đảng viên được kết nạp trong 9 tháng năm 2026, vượt 1 đảng viên so với chỉ tiêu thành phố giao không chỉ là kết quả về số lượng, mà còn cho thấy hiệu quả của cách làm sát cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm để tạo nguồn phát triển Đảng của địa phương.

Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng, có trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; củng cố tổ chức Đảng ở thôn, bản, để mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo, tập hợp nhân dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã miền núi Hoành Mô.