Bài dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng Người đảng viên gieo niềm tin nơi biên giới

Niềm tin của nhân dân với Đảng được bồi đắp từ những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên. Ở thôn Khe Vằn, xã Bình Liêu, ông Nình Văn Phúc, đảng viên người dân tộc thiểu số luôn gần dân, sát dân, gương mẫu đi đầu trong vận động bà con giữ gìn đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, ông Phúc đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, tạo đồng thuận trong cộng đồng.

Gắn bó nhiều năm với công tác ở cơ sở, ông Nình Văn Phúc hiểu rằng muốn vận động được nhân dân thì trước hết người cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm. Mỗi chủ trương khi về đến thôn, bản chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân hiểu, đồng thuận và cùng tham gia. Bởi vậy, với vai trò Trưởng Ban Công tác mặt trận, ông Phúc luôn chủ động gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, kiên trì tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ lợi ích chung.

Ông Nình Văn Phúc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Một trong những việc để lại dấu ấn rõ nét là quá trình vận động người dân hiến đất, dịch chuyển tường rào để mở đường dân sinh tại thôn Khe Vằn. Khi chủ trương mở đường được triển khai, không phải hộ dân nào cũng ngay lập tức đồng thuận. Với nhiều gia đình, phần đất gắn với ngôi nhà, vườn cây là tài sản được vun đắp qua nhiều năm. Việc dịch chuyển tường rào, nhường đất làm đường vì thế cũng khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Trước thực tế đó, ông Phúc không nóng vội, mà kiên trì đến từng hộ, giải thích để bà con hiểu rằng con đường được mở rộng không chỉ phục vụ việc đi lại thuận lợi, mà còn tạo điều kiện để giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Ông vận động người dân đặt lợi ích chung của cộng đồng bên cạnh lợi ích của mỗi gia đình; đồng thời bản thân ông luôn gương mẫu, đi đầu trong những công việc chung.

Từ sự kiên trì vận động, những băn khoăn ban đầu của người dân dần được tháo gỡ. Bà con đồng thuận dịch chuyển tường rào, hiến đất để mở đường. Con đường dân sinh được mở rộng không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của sự đồng thuận khi chủ trương đúng được người dân hiểu và cùng chung tay thực hiện.

Ông Nình Văn Phúc tham gia sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên tại cơ sở.

Với ông Phúc, vận động nhân dân không chỉ là vận động làm những việc trước mắt, mà còn là thay đổi nhận thức, từng bước xây dựng nếp sống mới trong cộng đồng. Là người dân tộc Sán Chỉ, am hiểu phong tục, tập quán của cộng đồng, ông Phúc càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc vận động người dân phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời từng bước xóa bỏ những tập tục không còn phù hợp với đời sống hiện nay.

Trước đây tại địa phương, khi một gia đình có người qua đời, việc tổ chức mai táng thường được thực hiện vào ban đêm theo tập tục cũ. Ông Phúc cùng các lực lượng ở cơ sở kiên trì tuyên truyền, vận động bà con thay đổi cách làm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Đến nay, tập tục chôn cất người mất vào ban đêm đã không còn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tảo hôn cũng được ông chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là với thế hệ trẻ về xây dựng gia đình và cuộc sống văn minh.

Những thay đổi ấy không thể diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng bằng sự kiên trì, mềm dẻo và am hiểu phong tục của cộng đồng, ông Phúc từng bước giúp người dân nhận thấy những lợi ích thiết thực của việc thay đổi. Với ông, xóa bỏ hủ tục không có nghĩa là xóa bỏ bản sắc văn hóa, mà là giữ gìn những giá trị tốt đẹp, loại bỏ những tập quán không còn phù hợp, để đời sống của người dân ngày càng tiến bộ.

Ông Nình Văn Phúc thăm mô hình nuôi cá tầm của anh Chìu A Nhì, một mô hình kinh tế được ông vận động, khuyến khích phát triển tại địa phương.

Cùng với việc vận động xây dựng đời sống văn hóa, ông Phúc đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế. Ông Phúc cho rằng, muốn người dân ổn định cuộc sống, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động thì phải giúp bà con tìm được hướng sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương.

Từ việc tìm hiểu lợi thế về khí hậu, nguồn nước lạnh ở Bình Liêu, ông Phúc nhận thấy mô hình nuôi cá tầm có tiềm năng phát triển. Ông đã vận động anh Chìu A Nhì, một người dân trong thôn mạnh dạn tìm hiểu và tham gia mô hình. Sự vận động ấy, cùng với quá trình tìm tòi, học hỏi của gia đình đã giúp anh Nhì từng bước xây dựng mô hình nuôi cá tầm bài bản.

Anh Nhì đã đầu tư xây dựng hệ thống bể chứa nước, bể nuôi, bể dưỡng; hệ thống xử lý nước đầu nguồn và xử lý nước thải đồng bộ. Lưới che phủ được sử dụng để giảm tác động của ánh sáng và nhiệt độ. Hệ thống bể nuôi được bố trí khoa học, tạo môi trường sống phù hợp cho cá tầm, góp phần bảo đảm tỷ lệ sống, tốc độ sinh trưởng, cũng như chất lượng và giá trị sản phẩm. Hiện mỗi năm gia đình anh Nhì nuôi khoảng 10 tấn cá tầm, doanh thu đạt khoảng 300 triệu đồng.

Từ một hướng đi mới, mô hình đã bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế, đồng thời mở ra thêm một lựa chọn trong phát triển sản xuất dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương. Anh Chìu A Nhì chia sẻ: Nếu không có sự động viên, khuyến khích của ông Phúc, gia đình tôi chưa chắc dám mạnh dạn bắt tay vào tìm hiểu và đầu tư mô hình này. Từ những trao đổi, vận động của ông Phúc, tôi có thêm động lực để tìm hiểu kỹ thuật, đầu tư hệ thống bể nuôi và phát triển mô hình nuôi cá tầm. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Với những người dân trong thôn Khe Vằn, ông Phúc không chỉ là một đảng viên gương mẫu, mà còn là người gần gũi, sẵn sàng đồng hành trong những việc chung. Khi địa phương triển khai các chủ trương, phong trào, ông Phúc luôn là người tích cực tuyên truyền, vận động bà con tham gia. Khi người dân còn băn khoăn, ông kiên trì giải thích. Khi có việc khó, ông không né tránh mà cùng chính quyền và các đoàn thể tìm cách tháo gỡ.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Bình Liêu Trần Thị Hường cho biết: Ông Nình Văn Phúc là một đảng viên có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, đặc biệt có ảnh hưởng và sự gần gũi đối với đồng bào dân tộc Sán Chỉ trên địa bàn. Ông Phúc luôn phát huy tốt vai trò của người đảng viên, tích cực vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở. Ông Phúc là một trong những đảng viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Những việc gì có lợi cho cộng đồng, cho người dân, ông đều tích cực tham gia và vận động bà con cùng thực hiện. Ông cũng là người thường xuyên đồng hành với chính quyền xã, trong nhiều công việc luôn là người xung phong, đi đầu, qua đó tạo được sự tin tưởng trong nhân dân.

Ở tuổi 63, ông Nình Văn Phúc vẫn giữ sự nhiệt tình với công việc của thôn. Ông bảo, làm công tác mặt trận trước hết phải gần dân, nghe dân nói, hiểu dân cần gì và cùng người dân làm những việc thiết thực. Vận động nhân dân không thể chỉ bằng lời nói, càng không thể nóng vội. Có những việc phải đến nhiều lần, giải thích nhiều lần để người dân hiểu và tự nguyện đồng thuận.

Từ con đường dân sinh được mở rộng bằng sự chung tay của người dân, đến những hủ tục từng bước được xóa bỏ; từ việc vận động bà con đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, đến khuyến khích phát triển những mô hình kinh tế phù hợp, dấu ấn của ông Nình Văn Phúc hiện diện trong những thay đổi rất bình dị của khu dân cư.

Ông Nình Văn Phúc (thứ 8, trái sang) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của người đảng viên trong suốt nhiều năm.

Những việc làm ấy cho thấy vai trò của người đảng viên ở cơ sở không nằm ở những điều lớn lao, mà được thể hiện từ chính cách gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và làm việc vì lợi ích của cộng đồng. Khi một đảng viên thực sự gương mẫu, khi chủ trương của Đảng được chuyển hóa thành những việc làm thiết thực, nhân dân hiểu, tin và đồng thuận, sức mạnh cộng đồng sẽ được khơi dậy.

Ở thôn Khe Vằn hôm nay, câu chuyện về ông Nình Văn Phúc vì thế không chỉ là câu chuyện về một người đảng viên nhiều năm gắn bó với công tác mặt trận. Đó còn là câu chuyện về sức mạnh của công tác dân vận, về cách niềm tin được vun đắp từ những việc rất đỗi đời thường. Sự gương mẫu của người đảng viên lan tỏa tinh thần đoàn kết; những lời vận động chân thành đưa chủ trương vào cuộc sống; những mô hình kinh tế hiệu quả tiếp thêm động lực để người dân mạnh dạn vươn lên trên chính quê hương mình.

Sự đóng góp bền bỉ của ông Nình Văn Phúc trong công tác vận động quần chúng đã được các cấp ghi nhận. Ông được Ủy ban MTTQ thành phố và xã Bình Liêu tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, ông vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của người đảng viên trong suốt nhiều năm. Với ông Phúc, đó không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, mà còn là động lực để ông tiếp tục gương mẫu, tận tâm với công việc, gần dân, sát dân, góp sức xây dựng quê hương.

Và ở nơi vùng biên này, những “hạt giống” niềm tin ấy đang tiếp tục được gieo xuống từ những người đảng viên như ông Phúc - những người chọn cách gần dân để hiểu dân, đồng hành cùng người dân và bằng chính việc làm của mình, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.