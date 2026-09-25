Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, ngày 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam.

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; bày tỏ vinh dự và cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian gặp gỡ Nhóm trong khuôn khổ chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ hai nước.

Các nghị sĩ khẳng định các thành viên của Nhóm đều là những người bạn yêu mến Việt Nam, có tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Canada-Việt Nam; cho biết Nhóm hiện có 25 thành viên là nghị sĩ của Thượng viện và Hạ viện, đến từ nhiều tỉnh bang của Canada, trong đó có nghị sĩ Chi Nguyen, người Canada gốc Việt. Sự tham gia đa dạng của các nghị sĩ thể hiện sự quan tâm ngày càng rộng rãi tại Quốc hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Các nghị sĩ đánh giá cao những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ hai nước trong hơn 50 năm qua; nhiệt liệt hoan nghênh việc Việt Nam và Canada vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, cho rằng khuôn khổ mới mở ra nhiều cơ hội để hai nước làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực. Nhóm khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và ủng hộ đối với quan hệ Việt Nam-Canada trong Quốc hội và xã hội Canada.

Các nghị sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết kinh tế và thương mại giữa Canada với khu vực, đánh giá cao vai trò của CPTPP trong mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại và đầu tư vì lợi ích chung của các thành viên. Các nghị sĩ cũng cho rằng Việt Nam và Canada đều đang đứng trước yêu cầu đa dạng hóa thị trường và đối tác, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đa dạng hóa quan hệ kinh tế, mở rộng các đối tác và cơ hội hợp tác mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các nghị sĩ; cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Quốc hội Canada và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam đối với Việt Nam và sự phát triển của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo Quốc hội Việt Nam khóa mới đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Canada vào tháng 6/2026, tạo thêm cơ sở để tăng cường kết nối và hợp tác thường xuyên giữa các nghị sĩ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, qua các cuộc trao đổi với Toàn quyền, Thủ tướng và Lãnh đạo Quốc hội Canada trong chuyến thăm, hai bên cùng đánh giá quan hệ song phương còn nhiều dư địa phát triển và nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng khuôn khổ mới sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát huy tiềm năng và thế mạnh bổ trợ giữa hai nước; trong đó hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa các nghị sĩ, ủy ban chuyên môn, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; thúc đẩy các hoạt động chung, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát; đồng thời phát huy vai trò tạo đồng thuận rộng rãi trong Quốc hội và xã hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nhóm tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khai thác hiệu quả CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau; khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Canada có thế mạnh. Đồng thời, hai bên cần tạo đột phá trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác giáo dục, trao đổi và học bổng, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo và hàng không vũ trụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong Quốc hội và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập thành công và phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước; đồng thời tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch, học tập và hoạt động kinh doanh của người dân hai nước.

Các nghị sĩ bày tỏ nhất trí với những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực nhằm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược; thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân. Các nghị sĩ cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm Việt Nam, có dịp trao đổi với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Canada về các biện pháp làm sâu sắc hơn quan hệ nghị viện và nhân dân hai nước.