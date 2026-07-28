Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII

Trong 2 ngày 27 và 28/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức với sự tham dự của gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Dự phiên khai mạc sáng 28/7 có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Ninh, dự Đại hội có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng Đoàn đại biểu tỉnh gồm 12 đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII (28/7/2026). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của Hội diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026), đánh dấu bước chuyển trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII.

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định: “Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đó là hành trình của lòng nhân ái, của sự cống hiến bền bỉ và tinh thần phụng sự không ngừng nghỉ; là hành trình được viết nên bởi biết bao thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước".

Bà Đỗ Thị Thu Thảo bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống 80 năm vẻ vang; dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự điều phối của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự đồng hành của bạn bè quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo; không ngừng đổi mới, phát triển chuyên nghiệp, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước và các nỗ lực nhân đạo của cộng đồng quốc tế.



Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Các phong trào, cuộc vận động lớn như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người và phòng ngừa, ứng phó thảm họa tiếp tục được triển khai hiệu quả. Toàn Hội đã vận động, tiếp nhận trên 6,6 triệu đơn vị máu, trợ giúp hơn 14,4 triệu lượt người thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe và hơn 2,6 triệu lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng.

Công tác đối ngoại nhân đạo tiếp tục được mở rộng và nâng cao hiệu quả. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động trên 415 tỷ đồng viện trợ quốc tế, triển khai các hoạt động trợ giúp nhân đạo quốc tế với tổng giá trị trên 813 tỷ đồng; đồng thời đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11, thông qua Tuyên bố Hà Nội, khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng như trong các hoạt động nhân đạo khu vực và toàn cầu.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và đồng bằng sông Hồng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên làm việc thứ nhất, đồng chí Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh, thay mặt đoàn đại biểu tỉnh trình bày tham luận với chủ đề “Chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu của công tác nhân đạo trong tình hình mới”. Tham luận chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm và giải pháp của Quảng Ninh trong ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946 - 2026), mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Việc tham dự Đại hội là dịp để đoàn đại biểu Quảng Ninh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo và lan tỏa các giá trị nhân ái trên địa bàn tỉnh.