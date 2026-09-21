Xây dựng hệ sinh thái nhân đạo bao trùm, minh bạch, hiệu quả

Sau khi Quảng Ninh triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt. Đặc biệt, việc tiếp nhận nhiệm vụ của 4 tổ chức hội theo Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 5/6/2026 của Chủ tịch UBND thành phố đã mở rộng chức năng, phạm vi hoạt động, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới tổ chức, phương thức vận động nguồn lực và chăm lo cho các nhóm yếu thế.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phỏng vấn ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố về những kết quả bước đầu và định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh Lý Văn Thành.

- Xin ông cho biết việc tiếp nhận nhiệm vụ của 4 tổ chức hội đặt ra những yêu cầu mới gì đối với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ thành phố?

+ Sau khi thực hiện sáp nhập thêm 4 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, gồm: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ thành phố có chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động rộng hơn trước.

Trước mắt, Hội sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 và các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố. Các nội dung này sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

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Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh ở cơ sở, nhất là tại các xã, phường, đặc khu, trường học, cơ sở y tế và doanh nghiệp; phát triển đội ngũ hội viên, tình nguyện viên có kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm; nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội tình nguyện nhân đạo, từ thiện dưới sự điều phối thống nhất của Hội Chữ thập đỏ.

Cùng với đó, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy người cần trợ giúp làm trung tâm; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo bao trùm, minh bạch và hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo kết nối với thành phố và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phục vụ công tác quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động nhân đạo. Đồng thời, kế thừa, nhân rộng các mô hình hiệu quả của các hội sáp nhập; phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực nhân đạo.

- Hội Chữ thập đỏ thành phố đã sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ như thế nào để bảo đảm hoạt động thông suốt và chăm lo hiệu quả các nhóm yếu thế, thưa ông?

+ Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ 4 tổ chức hội quần chúng vào Hội Chữ thập đỏ thành phố, chúng tôi đã bổ sung đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và cụ thể hóa trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Về tổ chức bộ máy, chúng tôi tiếp tục tinh gọn từ 3 xuống còn 2 phòng chuyên môn; nhiệm vụ của từng cán bộ được phân công theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và đánh giá bằng KPI. Qua đó, hoạt động của hội được duy trì liên tục, thông suốt; các chương trình chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai đầy đủ, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo trên địa bàn thành phố.

- Trước những thuận lợi và khó khăn hiện nay, xin ông cho biết Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm gì để huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo?

+ Việc sáp nhập các hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng vào Hội Chữ thập đỏ thành phố đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức hội quần chúng; khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực. Qua đó, công tác nhân đạo được chỉ đạo thống nhất, triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

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Thời gian tới đây, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của thành phố về công tác nhân đạo; tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến hoạt động hội và an sinh xã hội.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026-2031 là xây dựng tổ chức hội vững mạnh; chuyển hoạt động trợ giúp theo hướng bền vững, gắn hỗ trợ trước mắt với sinh kế lâu dài và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Hội cũng sẽ đổi mới phương thức vận động nguồn lực trong nước và quốc tế; xây dựng nền tảng số kết nối cộng đồng, bản đồ địa chỉ nhân đạo, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời. Qua đó, lan tỏa các giá trị nhân đạo, từng bước hình thành hệ sinh thái nhân đạo rộng khắp, bao trùm, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

- Xin cảm ơn ông!