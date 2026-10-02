Theo dòng thời sự ngày 2/10/2026: Cấp cơ sở trước những yêu cầu mới

Trong 1.047 nhiệm vụ, thẩm quyền trước đây thuộc cấp huyện ở Quảng Ninh, 859 nhiệm vụ đã được chuyển xuống cấp xã. Đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư công, khoa học công nghệ… nhiều công việc nay được giải quyết gần địa bàn hơn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sáng 2/10, một vấn đề tiếp tục được đặt ra: chất lượng vận hành giữa các địa bàn chưa đồng đều, một số nơi còn thiếu nhân lực chuyên sâu. Sau phân cấp, bài toán tiếp theo là năng lực ở cơ sở phải đi cùng thẩm quyền được giao.