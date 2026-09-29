Theo dòng thời sự 29/09/2026: Trụ sở cũ, công năng mới

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều trụ sở, nhà đất công trên địa bàn Quảng Ninh được điều chuyển, chuyển đổi thành thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng hoặc đưa vào khai thác theo nhu cầu mới; một số khác tiếp tục hoàn tất thủ tục thanh lý, thu hồi.

Tập podcast “Trụ sở cũ, công năng mới” phân tích bức tranh sắp xếp, xử lý tài sản công trên toàn thành phố Quảng Ninh, từ 776 cơ sở nhà, đất dôi dư đến các phương án điều chuyển, chuyển đổi công năng, cho thuê và thanh lý. Qua đó, làm rõ quá trình đưa tài sản sau sắp xếp trở lại phục vụ nhu cầu thực tế, đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý, dữ liệu và cơ chế quản lý.