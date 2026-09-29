Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 8)

Tiếp nối phần trước, khi Trung còn đang háo hức nghĩ về ngày anh và Lan sẽ nên duyên giữa Trường Sơn, chiến tranh bất ngờ đẩy anh vào một mất mát quá lớn. Trong một trận bom, Lan hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh. Người cô gọi tên trong những giây phút cuối cùng chính là Trung.

Nỗi đau chưa kịp nguôi, những chuyến xe vẫn phải tiếp tục lăn bánh. Trên Đèo Khỉ đầy hiểm nguy, Trung lại chứng kiến sự ra đi của những người đồng đội Bảng và Nhân sau một tai nạn nghiệt ngã. Mất người yêu, mất đồng chí, đồng đội, Trung sẽ đối diện và vượt qua những mất mát ấy như thế nào để tiếp tục cầm lái trên cung đường Trường Sơn? Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết “Cung đường tình yêu” của tác giả Tùng Lâm, qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà.